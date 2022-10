Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Mobilfunk/Funklöcher/5G

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Mobilfunk/Funklöcher/5G:

"Noch immer zu viele Funklöcher Doch der Bau der Masten sorgt landauf, landab für Unmut. Kaum wird ein neuer Standort ins Gespräch gebracht, formiert sich eine Bürgerinitiative. Mal geht es um eine mögliche Strahlung, mal um die schöne Aussicht, mal um die Erwartung, das eigene Haus könnte an verlieren, wenn nebenan ein Funkmast steht. Solche Einwände muss ernst nehmen, wer den Frieden im Dorf nicht gefährden will. Die Lösung kann aber keine Verhinderungsplanung sein, bei der den Mobilfunkfirmen ein Alternativstandort zum ortsnahen Bauplatz aufgedrängt wird, der irgendwo im Wald hinter den sieben Bergen liegt. Was hilft? Dialog natürlich. Klare Ansprechpartner, transparente Informationen, Standardisierung. Außerdem gut organisierte Beteiligungsprozesse mit klaren Rahmenbedingungen: Über konkrete Einwände kann man reden. Den Sinn der Digitalisierung mal eben ganz grundsätzlich im Ortschaftsrat auszudiskutieren, das führt zielgerichtet ins Nirgendwo."