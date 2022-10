ROUNDUP/London: Russische Raketenangriffe auf Ukraine sind Kriegsverbrechen

LONDON (dpa-AFX) - Ein Mitglied der britischen Regierung hat russische Raketenangriffe auf ukrainische Städte als Kriegsverbrechen kritisiert. "Zivilisten anzugreifen, ist eine abscheuliche Tat", twitterte Kabinettsmitglied Tom Tugendhat am Montag. Der Sicherheits-Staatssekretär betonte, russische Kriegsverbrechen seien ein Beleg des Scheiterns und der Schande.

Der britische Außenminister James Cleverly nannte die Angriffe "inakzeptabel". "Dies ist eine Demonstration der Schwäche von (Kremlchef Wladimir) Putin, nicht der Stärke", twitterte Cleverly. Er habe seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in einem Telefonat die andauernde britische Unterstützung versichert. Die britische Botschafterin in Kiew, Melinda Simmons, sagte, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in Sicherheit./bvi/DP/nas