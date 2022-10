US-Anleihen fallen nach verhaltenem Start weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Start weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,36 Prozent auf 111,08 Punkte und knüpfte damit an die Verluste vom Freitag an. Der Kassahandel blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen.

Am Freitag hatte ein überraschend robuster US-Arbeitsmarktbericht die Kurse deutlich belastet, während die Aussicht auf weiter stark steigende Zinsen in den USA die Renditen nach oben getrieben hatte. Die robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt liefert der US-Notenbank Fed den nötigen Spielraum, um den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation weiter kräftig anzuheben./la/he