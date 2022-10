Venezuela - Mindestens 25 Tote und 52 Vermisste nach Überflutungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tejerias (Reuters) - Nach starken Regenfällen in Venezuela sind offiziellen Angaben zufolge bei schweren Überflutungen mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere 52 Menschen würden vermisst, nachdem fünf kleinere Flüsse in Zentralvenezuela aufgrund der starken Regenfälle über die Ufer getreten waren, sagte die venezolanische Vize-Präsidentin Delcy Rodriguez am Sonntag in einer Fernsehansprache. In nur acht Stunden sei die Regenmenge eines ganzen Monats gefallen. Große Baumstämme und Trümmer seien von den umliegenden Bergen in die Gemeinde Tejerias, rund 67 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas, gespült worden und hätten Häuser und Ackerland verwüstet. Behördenangaben zufolge suchten rund 1000 Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Präsident Nicolas Maduro erklärte das Gebiet zum Katastrophengebiet und rief in Solidarität mit den betroffenen Familien drei Trauertage aus.

Werbung

Armando Escalona, ein 43-jähriger Taxifahrer aus Tejerias, sagte, er habe mit seiner Familie an einem evangelischen Gottesdienst teilgenommen, als sie von den Fluten überrascht wurden. Er erinnere sich, seine Familie kurz umarmt zu haben, bis ihn ein Gegenstand am Kopf traf und er das Bewusstsein verlor. Als er aufwachte, konnte er seine Familie nicht finden. "Ich habe meine Frau und meinen fünfjährigen Sohn verloren. Ich kann nicht einmal richtig sprechen. Wir waren beim Gottesdienst und alles ging so schnell", sagte Escalona. "Es war, als ob das Wasser eines Staudamms abgelassen worden wäre", sagte einer der freiwilligen Helfer. Venezuela hat infolge der Wetterlage La Nina mit Überschwemmungen und Erdrutschen zu kämpfen.

(Bericht von Vivian Sequera und Mircely Guanipa, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)