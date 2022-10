Villeroy (EZB) - Notenbank will in zwei, drei Jahren zum Inflationsziel kommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die EZB arbeitet laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau daran, die Inflation im Euro-Raum in zwei bis drei Jahren auf zwei Prozent zu senken.

"Das ist ein sehr starkes Signal, dass die Zentralbank an alle Wirtschaftsakteure sendet, dass wir die Inflation zur Zielmarke zurückbringen", sagte Villeroy am Montag im Radiosender France Culture. Diese liege aber noch weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig zwei Prozent Teuerung für die Wirtschaft der Euro-Zone an. Im September war die Teuerungsrate allerdings auf einen neuen Rekordwert von zehn Prozent hochgeschnellt.

Werbung

Die EZB hatte im Kampf gegen die hohe Inflation auf ihrer September-Sitzung ihre drei Schlüsselsätze in einem ungewöhnlichen XXL-Schritt um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins liegt damit aktuell bei 1,25 Prozent und der Einlagensatz, der derzeit der maßgebliche Zinssatz an den Finanzmärkten ist, bei 0,75 Prozent. Zuletzt hatten sich mehrere EZB-Währungshüter dafür ausgesprochen, dass auf der kommenden Zinssitzung am 27. Oktober über einen erneuten Mega-Zinsschritt diskutiert werden sollte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte am Freitag in einem Zeitungsinterview für einen weiteren deutlichen Anstieg der Zinsen plädiert.

(Bericht von Tassilo Hummel; Bearbeitet von Frank Siebelt; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)