Zeitung - Faeser will BSI-Chef Schönbohm abberufen

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will einem Medienbericht zufolge den Präsidenten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen.

Danach werde für Schönbohm so schnell wie möglich eine neue Verwendung und für das BSI ein Nachfolger gesucht, berichtet "Bild" (Montagausgabe) vorab unter Berufung auf Regierungskreise. An der für Donnerstag geplanten gemeinsamen Pressekonferenz zur Vorstellung des BSI-Berichts werde Faeser nicht mehr teilnehmen, schreibt das Blatt weiter. Grund für die Abberufung seien Berichte über mögliche Kontakte Schönbohms in russische Geheimdienstkreise über den Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. Beim Bundesinnenministerium war am Sonntagabend zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums im Bundestag, Konstantin von Notz (Grüne), forderte Aufklärung. "Den im Raum stehenden Vorwürfen muss, unabhängig von der Personalie Schönbohm, sehr entschlossen nachgegangen werden," sagte er dem "Handelsblatt".

