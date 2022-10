CATERPILLAR BEWEGT SICH IN DER SCHNITTMENGE VON DREI MEGATRENDS!

Werbung

Caterpillar ist von den Baustellen mit seinen Produkten nicht wegzudenken. Auch den aktuellen wirtschaftlichen Abschwung wird das Unternehmen meistern. Im Verlauf der restlichen Dekade sorgen die Elektrifizierung von Bauequipment, die Neuordnung von Rohstofflieferketten, die Energiewende sowie der Übergang zu autonomen Fahrzeugen für eine kräftige Nachfrage. Das KGV basierend auf den Factset-Schätzungen per 2023 beträgt für den Weltmarktführer nur 12,6.

Caterpillar dominiert 13 Prozent des Marktes Auf fast jeder Baustelle sind sie zu sehen. Die gelben Baufahrzeuge von Caterpillar, die mit dem weißen Schriftzug „CAT“ auf schwarzem Hintergrund hervorstechen. Das Unternehmen ist mit einem 13%igen Marktanteil das führende Unternehmen. Dahinter folgen mit Komatsu (10,4 %) und XCMG (7,9 %) zwei asiatische Wettbewerber. Caterpillar deckt Branchen, wie den Bau, den Bergbau, die Landwirtschaft sowie die Gewinnung von Rohstoffen ab. Damit gehören zu den angebotenen Produkten Bagger, Bohrer, Dozer, Kettenlader, Muldenkippern, Stromsysteme bis hin zu Umschlagmaschinen und Verdichter. Abgerundet wird das Geschäft mit Anbaugeräten für die Maschinen, um die Kundenbedürfnisse zu spezifizieren, sowie Ersatzteilen. Der Klimaschutz bedingt die Elektrifizierung von Baufahrzeugen Bei PKWs ist der Übergang zu Elektroautos unvermeidlich. Doch auch bei den Baumaschinen muss mehr für die Reduktion der CO₂-Emissionen getan werden. Durch den Einsatz von Brennstoffzellen sowie batteriebetriebenem Equipment lässt sich das erreichen. Damit gehen nicht nur positive Effekte für den Klimaschutz einher, sondern auch der Lärm auf Baustellen im innerstädtischen Bau kann reduziert werden. Auf der diesjährigen Messe „Bauma 2022“ Ende Oktober wird Caterpillar vier neue batteriebetriebene Baumaschinen präsentieren. Dazu gehören ein elektrischer Minibagger, ein mittelgroßer Bagger sowie zwei Radlader. Durch das modulare Design der Lithium-Ionen-Batterien sollen sie sich flexibel für verschiedene Anwendungen konfigurieren lassen. Kommerziell verfügbar dürften zuerst der elektrische Minibagger und Kompaktradlader werden. Selbstfahrende Baumaschinen sind kein Traum – Caterpillar hat sie schon Caterpillar beschäftigt sich schon seit Dekaden mit der Automatisierung von Prozessen. Ein Fokus liegt auf einzelnen Bergbauprozessen, um etwa einzelne Maschinen fernzusteuern oder eine autonome Flotte von Transportfahrzeugen einzusetzen. Dabei ist es das Ziel, den gesamten Mining-Prozess zu automatisieren – vom Bohren und Graben bis hin zum Laden, Fördern, Verarbeiten und Transportieren des abgebauten Materials. Die Basis dafür bildet die Automatisierungssuite „Cat MineStar Command“. Mit dieser kann ein Betrieb von autonomen Bergbausystemen realisiert werden. Abgedeckt werden schon das Planieren, Fördern und Verladen unter Tage. Mittlerweile hat man mit über 500 Einheiten die weltweit größte Flotte an autonomen Transportfahrzeugen, die im Bergbau zum Einsatz kommen. Durch die Erfahrungen wird Caterpillar seine autonomen Fahrzeuge in weiteren Bereichen, wie Steinbrüchen oder der Bauindustrie zum Einsatz bringen. Das schafft in dieser Dekade neue Absatzchancen, denn die autonomen Fahrzeuge sind bis zu 30 % sicherer und haben eine verbesserte Performance gegenüber den bemannten, wie das Unternehmen selbst angibt. Die Neuaufstellung von Rohstofflieferketten und Energiewende steigern die Nachfrage Die Energiewende und die geopolitischen Spannungen sorgen für eine zunehmende Rohstoffnachfrage sowie eine Neuaufstellung von Rohstofflieferketten. Beispielsweise beziehen die Europäer künftig mehr Öl und Gas aus Amerika. Die USA könnten über eine Ausdehnung der Fracking-Aktivitäten die Förderung steigern. Dazu werden Fracking-Pumpen benötigt. Caterpillar hat mit der WD255 und WS305 zwei Produkte im Portfolio. Zudem kreieren die gestiegenen Rohstoffpreise einen Anreiz, um mehr im Bergbaubereich zu investieren. Auch der Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem, mit mehr Solar- und Windkraft sowie Elektroautos erhöht den Bedarf an Rohstoffen, was wiederum Caterpillar bei der Nachfrage spüren wird. Sei es bei Seltenen Erden, Lithium, Nickel, Kobalt oder Kupfer. Die Maschinen von Caterpillar werden bedeutsamer. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Caterpillar Inc. Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Caterpillar Inc. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Caterpillar Inc.-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW6DMQ). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Caterpillar Inc.-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Caterpillar Inc. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 10.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion Redakteur: Jörg Meyer, TraderFox GmbH Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/

ENDLOS TURBO LONG 121,354 OPEN END: BASISWERT CATERPILLAR DW6DMQ DZ BANK: Geld 11.10. 12:30:34, Brief 11.10. 12:30:34 5,80 5,85 -3,01 Basiswertkurs: 178,67 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 10.10. Basispreis 121,354 USD Abstand zum Basispreis in % 32,08 Knock-Out-Barriere 121,354 USD Abstand zum Knock-Out in % 32,08 Hebel 3,12x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

