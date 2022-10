GMCC und Welling nehmen an der Messe CHILLVENTA 2022 teil: Anerkennung grüner Kältemittel und Steigerung der Leistungsfähigkeit von Wärmepumpen durch integrierte Lösungen

GMCC und Welling, zwei Marken von Midea Industrial Technology, stellen auf der Messe CHILLVENTA 2022 aus, um ein breites Spektrum an Kompressoren, Motoren, Pumpen und integrierten Wärmepumpenlösungen zu präsentieren, die Energieeinsparungen und Dekarbonisierungen von Haushaltsgeräten ermöglichen.

GMCC und Welling treiben den globalen Austausch grüner Kältemittel voran

Bei der Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt ist R290, ein grünes Kältemittel, die erste Wahl. Als führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Haushaltsgeräte hat GMCC bereits im Jahr 2004 mit der gründlichen Erforschung und Entwicklung des R290-Kältemittels begonnen und seitdem seine technische Forschung und Produktverbesserung kontinuierlich ausgebaut. Auf der Messe CHILLVENTA 2022 präsentiert GMCC sein R290-Kältemittelproduktportfolio, darunter Kompressoren, die speziell für R290-Wärmepumpenheizungen, R290-Wärmepumpenheizungen mit mit Frequenzumrichtern und R290-Klimageräte entwickelt wurden.

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit von R290 hat GMCC das kompakte Design der Kompressoren angepasst, die Abstände zwischen Ventilplatten, Lagerungen und Bauteilen optimiert und die Menge des R290-Kältemittels in den Kompressoren mit ölarmer Technologie erheblich reduziert.

Integrierte Lösung bietet bessere Leistung von Heizungsanlagen

Im Rahmen einer bedeutenden Initiative für emissionsarme Entwicklung und Energieeinsparung ist die Nachfrage nach Wärmepumpen auf dem Weltmarkt, einschließlich Europa, in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. GMCC und Welling nutzen ihren Erstanbietervorteil nicht nur für die Einführung neuer Produkte auf dem Markt, sondern auch, um sie an die technischen Entwicklungen anzupassen, sowie zur Integration von Kompressoren, Motoren und Zirkulatoren in eine Wärmepumpengesamtlösung zur Erzielung besserer Leistungen von Heizsystemen und Warmwasserbereitern.

Beispielsweise nutzt die integrierte Lösung für die speziell entwickelten R290-Wärmepumpenheizsysteme in Nordeuropa ein umweltfreundliches Kältemittel mit einer tiefen Verdampfungstemperatur von -35°C, einem Verdichtungsverhältnis von bis zu 17 und einer maximalen Kondensationstemperatur von bis zu 83°C sowie die patentierte Langzeitdampf-Injektionstechnologie von EVI ohne Rücklauf. Die Optimierung der Motoren, Lüftungsmotoren und Zirkulatoren mit Hilfe innovativer Technologien verbessert die Leistungsfähigkeit in Bezug auf Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Schalldämpfung und gewährleistet den qualitativ hochwertigen Betrieb der Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Mit ihren Merkmalen wie geringem Gewicht, kompakter Bauform, niedrigen Kosten, Geräuscharmut, guter Energieeffizienz und hoher Zuverlässigkeit sind die unterschiedlichen leichten kommerziellen Produkte von GMCC wie klein dimensionierte Kolbenkompressoren, Kolbenkompressoren mit fester Drehzahl und leichten R290-Kompressoren mit Frequenzumrichtern zu einer idealen Wahl für Kunden leichter kommerzieller Anwendungen geworden.

