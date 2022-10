Italien: Industrieproduktion steigt überraschend

ROM (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in Italien hat im August überraschend weiter zugelegt. Die Herstellung stieg zum Vormonat um 2,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Außerdem wurde der Wert für Juli nach oben revidiert. Die Industrieproduktion war demnach im Vormonat um 0,5 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 0,4 Prozent gemeldet worden war. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die Produktion im August um 2,9 Prozent zu.

Einen überdurchschnittlich starken Zuwachs gab es bei der Fertigung von Textilien und von pharmazeutischen Produkten. Einen Rückgang im Monatsvergleich gab es hingegen bei der Kohleförderung und in der chemischen Industrie./jkr/bgf/stk