Kursstabilisierung als Basis für Aufwärtswelle

ENDLOS TURBO LONG 10.943,9 OPEN END: BASISWERT DAX (WKN: DW58ZV)



ENDLOS TURBO SHORT 14.216,84 OPEN END: BASISWERT DAX (WKN: DW5KKA)

Fertiggestellt 11.10.2022

Analyst Marvin Herzberger

Gap Up Signaldatum: 04.10.2022 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*: 83% Wahrscheinlichkeit für eine 2 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 10.943,9

OPEN END, Hebel etwa bei 9,02 DW58ZV 43% Wahrscheinlichkeit für einen 2 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 14.216,84

OPEN END, Hebel etwa bei 6,37 DW5KKA

» Barriere notiert bei 12.498 Punkten

Zinssorgen, Angriffe in der Ukraine und schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftsindikatoren aus China haben den deutschen Leitindex am Montag mit einem Gap Down um -1,1 % tiefer in die neue Woche starten lassen. Charttechnisch wirkten derweil die Verkaufssignale des GD 200, GD 50, GD 20 und in der Slow Stochastik als Belastungsfaktoren. Dennoch gelang es den Bullen im Tagesverlauf, eine untergeordnete Kursstabilisierung einzuleiten. Neben dem Gap Closing konnte dadurch auf Tagesbasis eine grüne Kerze mit einem Schlusskurs bei +0,0 % ausgebildet werden. Heute werden diese Stabilisierungstendenzen durch ein erneutes Gap Down auf die Probe gestellt. Sollte der DAX allerdings Stärke beweisen und die seit vier Handelstagen bestehende Struktur der täglich niedrigeren Hochs und Tiefs durchbrechen, könnte eine Aufwärtswelle in Richtung des Hochs vom 07. Oktober bei 12.498 Punkte (Widerstand 1) eingeleitet werden. Der Ausbruch über diese Kursregion könnte zugleich die Zurückeroberung des GD 20 begünstigen. Dieser Etappenschritt wäre notwendig, damit sich die Erholungsbewegung in den kommenden Handelstagen in Richtung des lokalen Maximums vom 04. Oktober bei 12.668 Punkte (Widerstand 2) ausweiten kann. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,6 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 11.861 Punkten (Unterstützung 2) fällt.

» Präferiertes Szenario: Verkaufssignale belasten die Kursentwicklung

Der übergeordnete Abwärtstrend konnte in der letzten Woche wichtige Etappenziele verzeichnen. So sind die Verkaufssignale des GD 200 seit dem 03. Februar, das im GD 50 seit dem 13. September und jenes im GD 20 seit dem 05. Oktober aktiv. Hinzu kommt seit Freitag ein Verkaufssignal in der Slow Stochastik. Charttechnisch dürften die Bullen derzeit versuchen, ein höheres Verlaufstief im Chart zu etablieren, damit dieses als Ausgangsbasis für eine potenzielle mittelfristige Trendwende fungieren könnte. Damit dieses Szenario allerdings eintreten kann, muss die seit vier Tagen bestehende Struktur der täglich niedrigeren Tageshochs und -tiefs durchbrochen werden.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursanstieg von 2 % zu rechnen.

Das erste Etappenziel der Bullen liegt am Hoch vom 07. Oktober bei 12.498 Punkten (Widerstand 1). Nur wenn diese Distributionszone, welche sich in unmittelbarer Nähe zum GD 20 befindet, durchbrochen wird, könnte sich eine neue Aufwärtsdynamik entfalten. In diesem Szenario liegt die zweite Barriere am lokalen Maximum vom 04. Oktober bei 12.668 Punkten (Widerstand 2). Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 10.943,9 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW58ZV)* mit einem Basispreis von 10.943,9 Punkten. Der Hebel liegt am 11.10.2022 um 07:15 Uhr bei 9,02. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 11.861 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

» Gegenszenario: Verkaufswelle nimmt 52-Wochentief ins Visier

Nach der dynamischen Kurserholung zum Abbau der überverkauften Marktlage haben die Bären seit Mittwoch das Zepter des Handelns zurückerobert. Belastend wirken dabei insbesondere die Verkaufssignale des GD 200, GD 50, GD 20 und das seit Freitag bestehende Verkaufssignal der Slow Stochastik. Hinzu kommt die seit vier Handelstagen bestehende Abwärtstrendstruktur mit täglich sinkenden Hoch- und Tiefpunkten.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 43 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2 % zu rechnen.

Sollte der DAX seine Abwärtsbewegung ausweiten, könnte nach dem gestrigen Gap Closing heute das Tief von gestern bei 12.143 Punkten (Unterstützung 1) in den Fokus der Anleger gelangen. Ein nachhaltiger Abverkauf unter diesen Haltebereich dürfte wiederum weiteren Verkaufsdruck erzeugen, wodurch der Index in Richtung des 52-Wochentiefs vom 28. September bei 11.861 Punkte (Unterstützung 2) tendieren könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 14.216,84 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW5KKA)* mit einem Basispreis von 14.216,84 Punkten. Der Hebel liegt am 11.10.2022 um 07:15 Uhr bei 6,37. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Marke von 12.668 Punkten nachhaltig überwindet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: https://www.dzbank-derivate.de/markets/daxanalyse

Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Eine Kerze im Chart entspricht einer Börsenwoche. Quelle: https://www.dzbank-derivate.de/markets/daxanalyse

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Das von der DZ BANK bezüglich der zuvor genannten Produkte jeweils erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK https://www.dzbank-derivate.de/DW5KKA bzw. https://www.dzbank-derivate.de/DW58ZV (dort jeweils unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das jeweilige Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Die vollständigen Angaben zu den beiden zuvor genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden. Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots jeweils erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK http://www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter https://www.dzbank-derivate.de/DW5KKA bzw. unter https://www.dzbank-derivate.de/DW58ZV (dort jeweils unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den jeweiligen Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die jeweiligen Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des jeweiligen Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

