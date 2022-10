TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz 12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Nachhaltigkeitstag der Deutschen Telekom mit Konzernchef Tim Höttges GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22 08:00 DEU: Destatis: Importe aus Russland nach Transportwegen (direkte und indirekte Importe), Januar - Juli 2022 08:00 DEU: Zensus 2022 des Statistischen Bundesamtes: Gebäude- und Wohnungszählung 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu CO2-Emissionsintensität nach Wirtschaftszweigen, Jahr 2020 08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22 08:00 GBR: BIP 08/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 FRA: Die Deutsch-Französische Handelskammer (AHK) legt eine Studie zur Perspektive deutscher Unternehmen in Frankreich vor 10:0 DEU: Online-Pk Allianz: Vermögensstudie "Global Wealth Report 2022" 10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und in Sachsen Herbst 2022 10:00 DEU: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen & Deutscher Mieterbund, Hintergrundgespräch: "Sicher durch den Winter - Wie wirken die Zwischenergebnisse der Gaskommission für Mieter und Vermieter?", Berlin 10:30 DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK). Auf dem Plan stehen unter anderem Gespräche über eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket, den Ausbau des ÖPNV, die Regionalisierungsmittel, die Elektromobilität und die Anpassung des Straßenverkehrsrechts. 11:00 DEU: Online-Pk des Reiseverbandes DRV anlässlich der Jahrestagung des Verbandes (13-14.10) Rückblick und erster Ausblick aufs kommende Reisejahr EUR: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission Auf der vorläufigen Agenda steht eine Mitteilung über die Anwendung des EU-Rechts, das jährliche Erweiterungspaket mit Fortschrittsberichten zu den EU-Beitrittskandidaten, die Entwicklung von Post-Euro-6-Emissionsstandards für Autos, Lieferwagen, Lastwagen und Busse sowie 2023 als Europäisches Jahr der Aus- und Weiterbildung. + 12.00 Pk 13:00 DEU: Bundestag + 13.00 Regierungsbefragung mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach + 15.00 Aktuelle Stunde zur Gaspreisbremse und den Vorschlägen der Expertenkommission DEU: Abschluss 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin + 13.30 Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) 14:00 DEU: Jahrestagung 2022 des Markenverbandes, Berlin u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz 14:15 DEU: Konjunktur-Herbstprognose der Bundesregierung Pk mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) DEU: «Bündnis-Tag» zu «Bezahlbaren Wohnraum» + 10.00 Hybrid-Pk mit Präsident von Haus & Grund Deutschland, Kai Warnecke, zur Einschätzung der privaten Vermieter + 13.00 Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil + 15.30 Pk mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister, Brüssel USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington + 13.00 Online-Pk Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze als Gouverneurin der Weltbank + 14.30 Vorstellung Fiscal Monitor + 19.45 Runder Tisch zu Ukraine-Hilfe mit IWF-Chefin Georgieva, Weltbank-Präsident Malpass und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi