US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,37 Prozent auf 111,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel mit 3,9 Prozent wieder unter die 4-Prozent-Marke. Sie rangiert aber immer noch in der Nähe ihres unlängst markierten mehrjährigen Höchststandes.

Entscheidende Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige Notenbanker aus den Reihen der Federal Reserve. An den Finanzmärkten werden weitere deutliche Zinsanhebungen erwartet. Allerdings gab es zuletzt auch einige vorsichtigere Äußerungen von US-Notenbankern. So wies am Fed-Vizechefin Lael Brainard am Montag darauf hin, dass nicht nur die Fed, sondern auch viele anderen Notenbanken ihre Geldpolitik derzeit strafften. Der kombinierte Effekt dieser Straffungen sei größer als die Summe seiner Teile.

Allgemein wird an den Märkten damit gerechnet, dass die Fed ihren Leitzins von aktuell gut drei Prozent bis zum Frühjahr 2023 auf etwa 4,5 Prozent anheben und ihn dort eine Zeit lang belassen wird. Inwieweit die Fed auf die sich bereits abschwächende Wirtschaft reagieren wird, ist unter Experten gegenwärtig strittig./bgf/zb