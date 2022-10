Amazon-Beschäftigte in Koblenz weiter im Streik - Kundgebung

KOBLENZ (dpa-AFX) - Beschäftigte bei Amazon in Koblenz haben am Mittwoch ihren 48-stündigen Streik fortgesetzt. Dieser werde noch bis Mitternacht dauern, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Insgesamt werde mit etwa 500 streikenden Menschen gerechnet. Am Mittwoch trafen sie sich zu einer Kundgebung vor dem Eingangstor des Unternehmens. Dort bekräftigten Gewerkschaftsvertreter in ihren Ansprachen noch einmal die Verdi-Forderungen. "Wir sind es wert", stand etwa auf Transparenten.

Die Beschäftigten hatten in der Nacht zum Dienstag die Arbeit niedergelegt. Verdi fordert von Amazon die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel sowie den Abschluss eines Tarifvertrags. Das Unternehmen hatte im Vorfeld angegeben, es werde durch den Ausstand keine Auswirkungen auf die Kunden erwartet. Bundesweit wird an mehreren Standorten gestreikt.