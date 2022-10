BRENT CRUDE OIL ABSOLVIERT DYNAMISCHE AUFWÄRTSERHOLUNG!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen zeigten sich zuletzt nach der überraschend angekündigten Förderkürzung der OPEC+-Gemeinschaft deutlich fester. Damit hat sich das Chartbild bei Brent Crude Oil zuletzt deutlich aufgehellt, wobei kurzfristig von einer weiteren Fortsetzung der Erholungsbewegung auszugehen ist

Die Lage: OPEC+-Gemeinschaft kündigt überraschend deutliche Förderkürzungen an! Mit einem Paukenschlag endete das in der vergangenen Woche zu Ende gegangene Meeting der OPEC und ihrer Verbündeten außerhalb des Ölkartells. So hat sich die OPEC+-Gemeinschaft überraschend auf eine Senkung der Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag verständigt. Mit den ab November in Kraft tretenden Förderkürzungen will die Zweckgemeinschaft die Ölpreisnotierungen nach den jüngsten Rücksetzern weiter stabilisieren. Die unerwartete Ankündigung sorgte an den Terminmärkten zuletzt für deutliche Zugewinne beim Ölpreis. Die Perspektive: Ölnachfrage bleibt weiter gedämpft Angesichts der wachsenden Rezessionsgefahren dürften die Perspektiven auf der Nachfrageseite jedoch weiter gedämpft bleiben. Nicht nur die International Energy Agency (IEA), die zuletzt ihre Nachfrageschätzungen für das laufende Jahr und 2023 leicht nach unten revidiert hatte, rechnet angesichts der sich weiter eintrübenden Konjunkturperspektiven mit einer eher gedämpften Ölnachfrage. Auch Goldman Sachs meldete sich kürzlich mit einem eher verhaltenen Ausblick zur globalen Ölnachfrage zu Wort und rechnet angesichts der gedämpften Wirtschaftsaussichten nunmehr mit einem Anstieg der Ölnachfrage um 2 Millionen Barrel pro Tag, nachdem man hier zuvor mit einem Plus von 2,5 Millionen Barrel pro Tag gerechnet hatte. Die kürzlich veröffentlichten Ölimportdaten aus China zeigen, dass die Ölnachfrage im Reich der Mitte angesichts der strikten Zero-Covid-Politik weiterhin gedämpft bleibt. Da einige Raffinerien ihre Produktion sukzessive nach oben fahren, erhöhten sich die Ölimporte im September im Vergleich zum Vormonat zwar von knapp 8,8 auf 9,5 Millionen Barrel pro Tag, allerdings lag man dabei knapp 9,4 % unter dem Vorjahresniveau. Trading-Taktik: Brent Crude Oil absolvierte zuletzt vom Verlaufstief bei 83 USD eine fulminante Erholungsbewegung. Nachdem unser Stop-Loss bei 96 USD überschritten wurde, setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst bis in den Bereich der Marke von knapp 99 USD fort. Nachdem es nicht gelang, den Widerstand im Bereich der Marke von 100 USD zu überwinden, setzten zuletzt Gewinnmitnahmen ein. Mit enger Risikotoleranz im Bereich des letzten Verlaufshochs oberhalb der Marke von 104 USD bietet sich ein erneuter Short Einstieg an. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Crude Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Short der DZ BANK (WKN: DV92CL) auf den Brent Crude Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Short richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs unterhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Short auf kleinste Kursbewegungen des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Short auf oder über der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Short auf den Rohstoff des Basiswerts Brent Crude Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Short an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs des Rohstoffs des Basiswerts Brent Crude Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Brent Crude Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder über der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 12.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion Redakteur: Martin Springmann, TraderFox GmbH Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/

ENDLOS TURBO SHORT 126,375 OPEN END: BASISWERT BRENT CRUDE FUTURE CONTRACT DV92CL DZ BANK: Geld 12.10. 14:40:42, Brief 12.10. 14:40:42 33,37 EUR 33,35 EUR -1,33 Basiswertkurs: 94,43 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: ICE Fut Eur , 14:30:13 Basispreis 126,375 USD Abstand zum Basispreis in % 33,35 Knock-Out-Barriere 126,375 USD Abstand zum Knock-Out in % 33,35 Hebel 2,90x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments.

