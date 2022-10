DEUTSCHE BANK – DEUTLICH VERBESSERTE ERTRAGSPERSPEKTIVEN DANK ZINSWENDE!

Werbung

Zinswende beschert Großbanken exzellente Aussichten!

Die Nullzinspolitik der Notenbanken bescherte vielen Geschäftsbanken in den vergangenen Jahren exzellente Möglichkeiten, sich zu günstigen Konditionen zu refinanzieren. Die Schattenseiten der ultralockeren Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank machten sich jedoch auf der Ertragsseite bemerkbar. Denn die Margen im Kredit- und Hypothekengeschäft kamen dadurch ebenfalls deutlich unter Druck, was sich durch höhere Provisionseinnahmen und Gebührenerhöhungen nur schwer kompensieren ließ. Dies bekam in den vergangenen Jahren auch die Deutsche Bank schmerzhaft zu spüren, wobei es dem führenden börsennotierten deutschen Kreditinstitut gelang, sich zuletzt durch konsequente Restrukturierungen und einem harten Sanierungskurs wieder in die Gewinnzone vorzuarbeiten. Da sich sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB aufgrund der rekordhohen Inflationsraten zu einer stärkeren Straffung ihrer Geldpolitik genötigt sehen, dürften sich auch die Zinsmargen im Privat- und Firmenkundensegment wieder nachhaltig erholen, was auch bei der Deutschen Bank eine nachhaltige Trendwende beim Konzernergebnis verspricht.

Deutsche Bank stellt sich unter der Ägide von Christian Sewing neu auf!

Das führende deutsche Geldhaus hatte in der Vergangenheit wiederholt in Zusammenhang mit milliardenschweren Schadensersatzklagen für Negativschlagzeilen gesorgt. So sah sich die Deutsche Bank in zahlreichen Schadensersatzklagen mit Manipulationsvorwürfen bei Devisen- und Rohstoff-Futures konfrontiert und wurde auch in Verbindung mit dem Platzen der Hypothekenblase in den USA sowie bei fragwürdigen Zins-Swap-Geschäften mit kommunalen Trägern in Regress genommen. Unter der Ägide des seit April 2018 amtierenden neuen Vorstandschefs Christian Sewing konnte nicht nur ein Großteil der anhängigen Schadensersatzklagen mittlerweile beigelegt werden. Mit gezielten Restrukturierungen und einer stärkeren Fokussierung auf das Unternehmens- und Privatkundengeschäft stellte Sewing das Frankfurter Geldhaus in den vergangenen Jahren nicht nur neu auf. Durch strikte Sparmaßnahmen und die Optimierung des Filialnetzwerks konnte man gleichzeitig die Kostenbasis optimieren, und damit die Gewinnmargen deutlich verbessern.

Neuausrichtung macht sich bezahlt – Deutsche Bank überzeugt mit starken Q2-Zahlen!

Die erfolgreiche Neuausrichtung der vergangenen Jahre macht sich für die Deutsche Bank mittlerweile bezahlt, was die zuletzt vorgelegten Q2-Zahlen eindrucksvoll belegen. So konnte der bereinigte operative Vorsteuergewinn (EBT) im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um satte 33 % auf 1,5 Mrd. Euro verbessert werden, womit man das beste Q2-Ergebnis seit 2011 eingefahren hatte. Überraschend deutliche Zuwächse hatte man im Unternehmensbanksegment zu verzeichnen, wobei man hier mit einem Ertragsplus von 26 % die stärksten Zuwächse seit der Gründung des Geschäftssegments im Jahr 2019 zu verzeichnen hatte. Neben höheren Kreditvolumina und deutlich verbesserten Zinserträgen konnte man auch von der starken Entwicklung in den Bereichen Corporate Treasury-Services bei institutionellen Investoren profitieren. Auch im Privatkundensegment (+7 %) überzeugte die Deutsche Bank mit soliden Zuwächsen, während man in den Bereichen Investment-Banking und der Vermögensverwaltung trotz der zuletzt eingetrübten Aussichten an den Kapitalmärkten ebenfalls mit soliden Ertragszuwächsen aufwarten konnte. Da man die Kostenbasis dank der laufenden Restrukturierungen weiter optimiert hat und man gleichzeitig dank der Zinswende von höheren Margen im Kredit- und Hypothekensegment sowie höheren Zinserträgen profitieren konnte, überzeugte die Deutsche Bank auch unter dem Strich mit einem deutlichen Ergebnisplus. So verzeichnete man beim bereinigten Nachsteuergewinn nach Minderheiten mit 1,05 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum: 692 Mio. Euro) ein deutlich besseres Ergebnis, als von Analysten erwartet (Konsens: 788 Mio. Euro).

Deutsche Bank sieht sich trotz schwierigem Marktumfeld auf Kurs zu den Jahreszielen!

Trotz der zuletzt deutlich eingetrübten Rahmenbedingungen an den internationalen Kapitalmärkten sieht sich die Deutsche Bank auf Kurs, die selbst gesteckten Jahresziele sicher erreichen zu können. So dürfte die Deutsche Bank nach Aussage von Finanzvorstand James von Moltke im laufenden Fiskaljahr das obere Ende der konzerneigenen Prognose von 26 bis 27 Mrd. Euro bei den Gesamterträgen erreichen. Wie der CFO im Rahmen einer Analystenkonferenz der Bank of America erklärte, profitiert man derzeit vor allem von steigenden Zinserträgen, sowie der starken Entwicklung im Anleihehandel, womit man die Rückgänge im Geschäft mit Immobilienkrediten und in anderen Segmenten mehr als ausgleichen dürfte. Auch beim Erreichen der konzerneigenen Renditeziele dürfte die Deutsche Bank gute Karten haben. Da man sich bei der Umsetzung des vor drei Jahren eingeleiteten Restrukturierungsprogramms befindet, und man die zinsunabhängigen Aufwendungen zuletzt um weitere 3 % reduziert hat, sieht sich die Deutsche Bank auf Kurs, das Ziel einer Nachsteuerrendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital von 8 % erreichen zu können. Da sowohl die US-Notenbank als auch die EZB die Leitzinsen weiter anheben, hellen sich die Ertragsperspektiven der Deutschen Bank im Kerngeschäft weiter auf. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens nach dem starken Abschneiden im ersten Halbjahr für 2022 beim Gewinn je Aktie mit einem deutlichen Anstieg auf 1,67 Euro. Für 2023 liegen die Konsenserwartungen laut FactSet bei einem EPS von 1,71 Euro, während der Gewinn je Aktie im Jahr 2024 bei knapp 2 Euro erwartet wird.

Stand: 11.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion