Westen will Luftabwehr der Ukraine stärken

Kiew/Brüssel (Reuters) - Als Reaktion auf den russischen Raketenbeschuss ukrainischer Großstädte will der Westen dem kriegsgeplagten Land verstärkt Luftabwehr-Systeme zur Verfügung stellen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief die Mitgliedstaaten der Allianz am Mittwoch bei einem Treffen der Verteidigungsminister zum Handeln in dieser Frage auf. Neben den 30 Nato-Staaten kam in Brüssel die sogenannte Ramstein-Kontaktgruppe zusammen, der unter US-Führung insgesamt mehr als 50 Länder angehören. Deutschland wird der Ukraine drei weitere Luftabwehrsysteme vom Typ Iris-T liefern, allerdings erst im nächsten Jahr, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ankündigte.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte in Brüssel, die jüngste Welle russischer Raketen auf ukrainische Städte einschließlich Kiew zeige die "Bosheit und Grausamkeit" der Moskauer Kriegsführung. Den ukrainischen Streitkräften sei es zwar gelungen, seit September "außergewöhnliche" Erfolge auf dem Schlachtfeld zu erzielen, das Land brauche aber weitere Hilfe. Stoltenberg sagte, die Raketenangriffe Russlands seien ein Zeichen der Schwäche. "Die Wahrheit ist, dass sie auf dem Schlachtfeld keine Fortschritte machen können, Russland verliert gerade auf dem Schlachtfeld", sagte der Nato-Generalsekretär.

Lambrecht bestätigte, dass das erste Iris-T-Luftabwehrsystem aus Deutschland mittlerweile in der Ukraine eingetroffen sei. Die drei weiteren könnten allerdings erst 2023 geliefert werden, weil die hoch komplexen und hoch modernen Systeme erst produziert werden müssten. Dazu sei man mit der Industrie im Gespräch. Luftabwehr und Artillerie, das sei das, was die Ukraine derzeit am meisten brauche, sagte Lambrecht auf die Frage, ob in Brüssel auch über die Lieferung von Kampfpanzern beraten werde. Und das sei genau das, was Deutschland liefere. Auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen sei wichtig. Hierzu werde Deutschland ebenfalls einen "signifikanten Beitrag" leisten.

MEHR ALS 100 RAKETEN AUF UKRAINISCHE STÄDTE

Russland beschießt seit Montag ukrainische Städte mit Raketen. Präsident Wladimir Putin begründete die Einsätze als Reaktion auf die Explosion auf der Krim-Brücke am vergangenen Samstag, für die er den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich macht. Die Regierung in Kiew hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert, einige Regierungsvertreter haben aber offen ihre Sympathie für die Tat geäußert. Seit Montag hat Russland mehr als 100 Raketen auf ukrainische Städte von Land, der See und aus der Luft abgefeuert, dabei sind mindestens 26 Menschen getötet worden. Auch am Mittwoch war vielerorts Luftalarm zu hören. Beschossen wurde vor allem die Energie-Infrastruktur.

Dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB zufolge wurden acht Personen im Zusammenhang mit der Brücken-Explosion festgenommen. Es handele sich um fünf Russen sowie um drei Bürger der Ukraine und Armeniens, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den FSB. Organisiert worden sei die Explosion von der Hauptgeheimdienstabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums und deren Direktor Kyrylo Budanow. Der Sprengsatz sei von der Ukraine über Bulgarien, Georgien und Armenien nach Russland gebracht worden. Nach eigenen Angaben hat der FSB ukrainische Angriffe in Moskau und der westrussischen Stadt Brjansk verhindert.

Die 19 Kilometer lange Krim-Brücke führt über die Straße von Kertsch, eine Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Das Prestigeprojekt Putins war 2018 vier Jahre nach Russlands völkerrechtswidriger Annexion der Krim eröffnet worden. Für Moskaus Kriegseinsatz in der Ukraine spielt die Brücke eine entscheidende Rolle, denn über sie wird vom russischen Festland ein erheblicher Teil des Nachschubs für die Soldaten auf der Krim und in der größtenteils besetzten südukrainischen Region Cherson geliefert. Die Krim war in den vergangenen Monaten wiederholt Ziel ukrainischer Gegenangriffe.

