Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurs deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,06 Prozent auf 136,34 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,32 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt warten die Anleger auf neue Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die am Nachmittag (14.30 Uhr) auf dem Programm stehen und von denen Hinweise auf die künftige Geldpolitik erhofft werden. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im September leicht abgeschwächt hat, wobei sich die Teuerungsrate über der Marke von acht Prozent halten dürfte und damit weit oberhalb des Inflationsziels der Fed von zwei Prozent.

"Wir erwarten für die US-Verbraucherpreise eine weitere Aufwärtsüberraschung mit einem Anstieg der Kernrate auf 6,6 Prozent", hieß es in einem Kommentar der Dekabank. Bei der Kernrate der Verbraucherpreise werden schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet. Eine überraschend starke Preisdynamik würde die Erwartungen an eine restriktivere Politik der Fed "weiter zementieren", heißt es in der Analyse der Dekabank.

Bereits am Vorabend war mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed deutlich geworden, dass die amerikanischen Währungshüter weiter entschlossen gegen die hohe Inflation ankämpfen wollen./jkr/zb