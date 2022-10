EQS-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: SdK: Jetzt zu einem der zahlreichen Anlegerforen und zum virtuellen Aktienstammtisch im Herbst 2022 anmelden

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Privatanleger erhalten die Möglichkeit, sich mit Unternehmen und untereinander auszutauschen München, 13. Oktober 2022 – Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., mit über 8.000 Mitgliedern eine der größten Anlegervereinigungen in Deutschland, lädt alle Mitglieder und interessierte Investoren zu den von ihr veranstalteten Anlegerforen und zum am 11. November 2022 ab 19 Uhr stattfindenden virtuellen Aktienstammtisch ein. Anlegerforen: Informationen aus erster Hand Im Rahmen der Anlegerforen präsentieren börsennotierte Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und die aktuelle Finanzkennzahlen den anwesenden Teilnehmern. Im Anschluss an den Vortrag erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, direkt Fragen an die Referenten der Gesellschaft zu stellen. Auf diesem Wege erhalten auch Privatanleger die Möglichkeit, sich wie professionelle Analysten mit den Unternehmen auszutauschen und Informationen aus erster Hand zu erhalten. Im Herbst 2022 werden sich in diesem Rahmen sowohl namhafte Unternehmen wie die Fresenius SE & Co. KGaA, SAP SE oder Siemens AG, aber auch wachstumsstarke Unternehmen aus der zweiten Reihe wie die Knaus Tabbert AG oder die LPKF Laser & Electronics AG präsentieren. Eine Übersicht über die einzelnen teilnehmenden Unternehmen und die jeweiligen Termine findet sich unter https://sdk.org/anlegerforen. Virtueller Aktienstammtisch Am 11. November 2022 veranstaltet die SdK ab 19 Uhr einen virtuellen Aktienstammtisch für ihre Mitglieder und interessierte Privatteilnehmer. Im Vorfeld des Stammtisches können alle SdK-Mitglieder Vorschläge zu interessanten Aktien einreichen, über die im Anschluss diskutiert werden wird. Über welche Aktien diskutiert wird, entscheiden dabei die Teilnehmer anhand einer zu Beginn des Stammtisches durchgeführten Abstimmung selbst. Die Anmeldung zum virtuellen Aktienstammtisch ist unter www.sdk.org/stammtisch möglich. Vorschläge für zu diskutierende Aktien können bis zum 4. November 2022 unter info@sdk.org eingereicht werden. Mit dem Vorschlag muss eine Kurzpräsentation über das Unternehmen, das vorgestellt werden soll (max. 5 Folien bzw. Präsentationsdauer von max. 10 Minuten), eingereicht werden. Für Fragen stehen wir gerne unter info@sdk.org zur Verfügung. München, den 13. Oktober 2022

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Daniel Bauer

Tel: 089 / 2020846-0

