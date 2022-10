Konstituierende Sitzung des neuen Parlaments in Rom

ROM (dpa-AFX) - Gut zweieinhalb Wochen nach der Parlamentswahl in Italien kommen an diesem Donnerstag die Abgeordneten der beiden Kammern erstmals in Rom zusammen. Bei den konstituierenden Sitzungen müssen zunächst die Vorsitzenden gewählt werden. Im Abgeordnetenhaus mit insgesamt 400 Parlamentariern und im kleineren Senat mit 206 Senatoren hat die Rechtskoalition um Wahlsiegerin Giorgia Meloni jeweils die Mehrheit. Der Allianz gehören neben Melonis rechtsradikaler Partei Fratelli d'Italia auch noch die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia an. Die Fratelli verfügen innerhalb des Lagers über mehr Abgeordnete als Lega und Forza Italia zusammen.

Das Wahlprozedere der Kammervorsitzenden könnte über den Donnerstag hinausgehen. Im Anschluss werden die Fraktionschefs bekanntgegeben, möglicherweise passiert das erst am Wochenende. Diese gehen dann gemeinsam mit den Parteichefs zu Staatspräsident Sergio Mattarella, welcher erst ab dem Zeitpunkt jemanden offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen darf. Es ist davon auszugehen, dass er Meloni als Chefin der größten Parlamentspartei auswählt./msw/DP/he