NAGARRO SE: Nach dem Abverkauf entstehen große Chancen

Die Entfernung zwischen intelligenten Menschen soll bedeutungslos werden.

Um es in einem Satz zusammenzufassen: Der Ausverkauf beim Digital-Engineering-Spezialisten Nagarro SE erscheint übertrieben. Es sollte sich daraus eine Reboundchance ergeben, denn die Wachstumstreiber sind weiterhin intakt. Rund 60 Prozent beträgt mittlerweile der Kursrückgang beim IT-Unternehmen für digitale Produktentwicklung Nagarro SE. Die Angst vor weiter steigenden Zinsen und die Sorge vor einer konjunkturellen Abkühlung sorgt für Druck auf die Aktien aus der IT-Branche. Dennoch sollte das auf „Change the Business“-Technologiedienstleistungen spezialisierte Unternehmen mit seiner breiten internationalen Kundenbasis insbesondere im zentraleuropäischen Raum sowie in Nordamerika weiter von den steigenden Ausgaben für IT-Dienstleistungen profitieren. Nagarros Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Cloud- und IoT-Lösungen sowie Beratung zum ERP der nächsten Generation. Das Unternehmen will damit die Zusammenarbeit von überall aus ermöglichen. Die Entfernung zwischen intelligenten Menschen soll bedeutungslos werden. Nagarro sieht sich selbst für die Bewältigung der zweiten Wachstumswelle, der Digitalisierung, die einer anderen Organisationsform bedarf, bestmöglich gerüstet. Es bedarf in Zukunft einer schlanken, agilen, flexiblen und auf Kollaboration ausgerichteten Organisation. Dies brachte die Pandemie deutlich zum Ausdruck.

Insider greifen nach dem Kursrückgang zu

In der Vorwoche kam es zu größeren Insiderkäufen: Die mit dem Aufsichtsrat Carl Georg Dürschmidt verbundene Lantano Beteiligungen GmbH kaufte am 4. Oktober Aktien im Wert von rund 1,02 Mio. Euro zu einem Preis von 90 Euro je Aktie. Carl Georg Dürschmidt war erst im September 2021 als Vorstandsvorsitzender aus der Allgeier SE ausgeschieden. Im Dezember 2020 hat die Allgeier SE seine gebündelten internationalen Softwareentwicklungsgeschäfte unter maßgeblicher Führung von Georg Dürschmidt ausgegliedert. Nagarro wurde im Juni 2021 in den SDAX aufgenommen. Am 7. Oktober kam es zu weiteren Insiderkäufen. Die mit Mitbegründer und Chief Operating Officer Vikram Sehgal verbundene StarView Capital Income Fund, LLC kaufte Aktien im Wert von 1,0206 Mio. Euro zu einem Preis von 90 Euro je Aktie. CEO Manas Fuloria griff am 7. Oktober in derselben Größenordnung zu 90 Euro je Aktie zu. Ende September kam es allerdings auch zu einem Insiderverkauf. Der zu diesem Zeitpunkt als stellvertretender Aufsichtsrat agierende Detlef Dinsel verkaufte 18.333 Aktien für insgesamt rund 1,67 Mio. Euro zu Kursen zwischen 90,47 Euro und 91,95 Euro. Diese stehen vermutlich im Zusammenhang mit der Niederlegung seines Aufsichtsratsmandats, die zum 30. September 2022 aus persönlichen Gründen erfolgte.

Attraktive Bewertung

Die Geschäfte liefen zumindest im 1. Halbjahr hervorragend: Der Umsatz stieg auf 395,6 Mio. Euro, was ein Anstieg von 62,8 Prozent im Jahresvergleich bedeutete. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im 1. Halbjahr 2022 betrug 55,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg um 84,3 Prozent auf 69,1 Mio. Euro. Am 27. September 2022 hat der Vorstand der Nagarro SE beschlossen, eigene Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bis zum 30. November 2022 zurückzukaufen. Der Gewinn je Aktie soll sich laut Factset-Daten von 2,53 Euro im vergangenen Jahr jetzt auf 4,21 Euro nach oben schrauben und bis 2024 auf 6,45 Euro anwachsen. Auch der Umsatz soll in den kommenden beiden Jahren um insgesamt 50 Prozent zulegen. Die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 21 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 wieder attraktiv. Antizyklische Signale können zum Einstieg genutzt werden.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Nagarro SE

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Nagarro SE ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Nagarro SE-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW2FHL). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Nagarro SE-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Nagarro SE zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 13.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Stephan Bank, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

