Original-Research: Bauakzente Balear Invest GmbH (von GBC AG): GBC Management...

^ Original-Research: Bauakzente Balear Invest GmbH - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Bauakzente Balear Invest GmbH Unternehmen: Bauakzente Balear Invest GmbH ISIN: DE000A30VGQ1 Anlass der Studie: GBC Managementinterview Empfehlung: GBC Managementinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer 13.10.2022 - GBC-Managementinterview mit Torsten Uhlig, Inhaber und Geschäftsführer der Bauakzente Balear Invest GmbH 'Die Nachfrage nach Luxus-Immobilien auf Mallorca ist seit Jahren hoch und das Angebot knapp. Daran werden auch hohe Inflation, steigende Zinsen und eine drohende Rezession nichts ändern', sagt Projektentwickler Torsten Uhlig. Warum sich mit der Entwicklung von Luxus-Immobilien auf der Baleareninsel auch künftig hohe Margen erzielen lassen und der Markt nicht mit dem deutschen vergleichbar ist, erläutert der Gründer der Bauakzente Balear Invest GmbH aus Kaarst (NRW) im GBC-Managementinterview. Die Anleihe (ISIN: DE000A30VGQ1; Volumen bis zu 8 Millionen Euro; Kupon 6,5% p.a.; Laufzeit von 5 Jahren) des Unternehmens kann an der Börse Frankfurt gekauft und außerbörslich gezeichnet werden. Schätzungen 2023 bis 2025 mit erwarteten Zinsdeckungsgraden GuV in Mio. EUR GJ.-Ende 31.12.2023e 31.12.2024e 31.12.2025e Gesamtleistung 6,32 1,08 3,76 Ergebnis vor Zinsen und Steuern 5,9 0,54 3,20 (EBIT) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,42 0,50 0,52 inkl. Anleihezinsen Zinsdeckungsgrad 14,0 1,1 6,2 Quelle: GBC-Schätzung GBC AG: Herr Uhlig, das Kapitalmarktumfeld ist derzeit nicht einfach. Warum könnte ihre Anleihe trotzdem für Anleger interessant sein? Torsten Uhlig: Ich halte das Chance- /Risikoverhältnis aus dem Mix unseres Geschäftsmodells, unseres Marktes und unserer Anleihe für sehr attraktiv. Luxus-Immobilien in Top-Lagen und mit höchsten Baustandards auf Mallorca sind knapp und die Nachfrage von vermögenden Menschen aus der ganzen Welt ist hoch. Wir haben einen Track-Record erfolgreicher Projekte, eine für unsere Branche hohe Eigenkapitalquote von 30% und erwarten bereits im kommenden Jahr einen massiven Verkaufserlös. GBC AG: Sie sprechen es an. Im kommenden Jahr wollen Sie die Villa Marimont fertigstellen und für über 10 Millionen Euro verkaufen. Benötigen Sie die Anleihemittel überhaupt? Torsten Uhlig: Für das kommende Projekt Ocean View benötigen wir die Mittel nicht zwingend. Dennoch würden wir die Anleihe gerne platzieren, um unsere Finanzierung zu diversifizieren und schneller zu wachsen. Die Realisierung vom Grundstückskauf bis zum Verkauf dauert in der Regel 24 bis 30 Monate. Wir wollen künftig jedes Jahr mit einem neuen Projekt beginnen. Entsprechend würden sich auch die Einnahmen durch einen jährlichen Verkauf verstetigen. Ohne die Anleihe würden wir weniger Projekte umsetzen, was schade wäre, denn das Marktpotenzial ist vorhanden. GBC AG: Welche Faktoren machen die Balearen und insbesondere Mallorca zu einem attraktiven Immobilienmarkt? Torsten Uhlig: So vieles. Mallorca bietet eine einzigartige Mischung aus Lebensqualität, Infrastruktur und Erreichbarkeit. Da wären zunächst rund 300 Sonnentage pro Jahr sowie unzählige Strände und Buchten, aber auch Berge zum Wandern und Radfahren. Die Hauptstadt Palma mit ihrer historischen Altstadt ist genauso anziehend wie die Küstenorte und entzückenden Dörfer im Landesinneren. Dies alles ist aus praktisch jeder europäischen Metropole innerhalb von unter vier Flugstunden erreichbar. Seit diesem Sommer gibt es sogar Direktflüge aus New York - was übrigens die Nachfrage im Luxus-Segment nochmal antreibt. GBC AG: Die Immobilienpreise sind im Jahr 2021 nochmal kräftig gestiegen. Sehen Sie mit Blick auf die weltwirtschaftliche und geopolitische Lage ein Abflachen der Preis- und Nachfrageniveaus? Torsten Uhlig: Eine Verschnaufpause bei den Preisen wäre für den Markt gesund. Doch gerade im Luxus-Segment ist die Nachfrage weiterhin sehr hoch und damit zumindest ein deutlicher Preisrückgang sehr unwahrscheinlich. Dies merken wir gerade bei unserem laufenden Projekt Marimont. Der Rohbau ist gerade abgeschlossen, das Kaufinteresse bereits groß. Denn das Angebot an wirklich hochwertigen Objekten ist knapp. Gerade im Südwesten kann man fast nur noch ältere Objekte abreißen und neu bauen. Daher sind wir auch froh, bereits ein Grundstück - mit Meerblick und Altbestand - für das nächste Projekt gesichert zu haben. GBC AG: Aus welchen Gründen legen Sie den Fokus auf den Südwesten? Torsten Uhlig: Der Südwesten ist einfach die Top-Region auf der Insel. Hier finden Sie die exklusiven Yachthäfen und Beachclubs und entsprechend auch die Immobilien mit den höchsten Preisen und die anspruchsvollsten Kunden. Wie die gesamte Insel hat auch der Südwesten durch die Pandemie nochmal einen Schub bekommen. Die Vorzüge der eigenen vier Wände in einer Region wie es nur wenige in Europa und vielleicht sogar weltweit bieten, ist noch mehr Menschen bewusst geworden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist allein 2021 das Angebot an inserierten Immobilien auf Mallorca um 20% gesunken - in unserer Region Südwest sogar um 32%. GBC AG: Kommen wir zu ihrem Geschäftsmodell. Wie sieht eine Bauakzente- Villa aus? Herr Uhlig: Wir realisieren Villen die in Bezug auf Lage, Baustandard und Ausstattung höchste Ansprüche erfüllen und einen Wert von mehreren Millionen Euro haben. Zuletzt haben wir im April eine Neubauvilla in Nova Santa Ponsa für rund 4 Millionen Euro verkauft. Sie ist ein Musterbeispiel für unser etabliertes Geschäftsmodell: Das spektakuläre und moderne Einfamilienhaus befindet sich in der begehrten Villengegend am Hausberg Ensaimada von Nova Santa Ponsa. Auf insgesamt vier Ebenen hat es eine Wohnfläche von 493 qm mit vier Schlafzimmers und vier Bädern. Für höchsten Komfort sorgen beispielsweise eine Tiefgarage mit zwei Stellplätzen, ein Lift, Fußbodenheizung und ein Infinity Pool. Zudem wurde ein modernes Heimautomationssystem sowie eine energieeffiziente Kuhl- und Heiztechnik mit Solarpanelen integriert. GBC AG: Nach der Corona-Pandemie machen Unternehmen geopolitische Spannungen, Lieferkettenstörungen und Beschaffungspreisexplosionen zu schaffen. Wie beeinflusst diese Gemengelage Ihr Geschäft? Torsten Uhlig: Die Baukosten sind natürlich gestiegen. Doch können wir sie bisher problemlos weitergeben. Selbst wenn dies einmal nicht der Fall sein sollte, bietet unsere deutlich zweistellige Marge einen Risikopuffer. Außerdem unterscheidet uns von Projektentwicklern in Deutschland etwas ganz Entscheidendes: Auf Mallorca werden Immobilien meistens kurz vor Fertigstellung verkauft. Höhere Baukosten können also weitergegeben werden. In Deutschland erfolgt der Verkauf in der Regel bereits zum Projektstart oder frühzeitig - und zwar zum Festpreis. Damit steigen die Risiken während des Baus erheblich. GBC AG: Und wie schätzen Sie die Auswirkungen der steigenden Finanzierungskosten durch die Leitzinserhöhungen ein? Torsten Uhlig: Finanzierungskosten spielen in unserem Segment praktisch keine Rolle. Ein Kauf zwischen fünf und 20 Mio. Euro auf Mallorca erfolgt ganz überwiegend mit Eigenkapital - finanziert wird eher aus steuerlichen Gründen. Luxus-Objekte auf Mallorca sind mit dem deutschen Wohnimmobilienmarkt nicht vergleichbar. Entscheidend für den Kauf sind eher Kapitalerhalt, Sachwert als Inflationsschutz und natürlich Lebensqualität. GBC AG: Kommen wir zu ihrem neuen Projekt Ocean View, was können Sie uns dazu bereits sagen. Torsten Uhlig: Wir sind froh, erneut ein spektakuläres Grundstück gefunden zu haben. Es ist optioniert und die Planung läuft bereits. Das Grundstück verfügt über einen unverbaubaren Blick auf das offene Meer und den von Stardesigner Philip Stark gestalteten Luxusyachthafen Port Adriano. Das Grundstück kostet rund drei Mio. Euro inklusive Abrisskosten des Bestandsobjektes. Bei den Baukosten möchte ich aus wettbewerbsgründen nicht ins Detail gehen, da auch die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Der Verkaufspreis wird sicher über acht Mio. Euro liegen und die Marge im deutlich zweistelligen Prozentbereich. GBC AG: Eine abschließende Frage. Im Zwischenabschluss zum 30. April verfügten Sie über eine solide Eigenkapitalquote von 30%. Wird dies künftig so bleiben? Torsten Uhlig: An der hohen EK-Quote lasse ich mich messen. Sollte sie unter 20 Prozent fallen, werden wir den Zinskupon um ein Prozent erhöhen. Trotz der neuen Anleihe sollte sich an der für unsere Branche sehr soliden EK-Quote nichts Wesentliches ändern, denn im kommenden Jahr erwarten wir ja den Verkauf von Marimont für über 10 Millionen Euro. GBC AG: Besten Dank für das Gespräch Herr Uhlig. Über die Bauakzente Balear Invest GmbH und Bauakzente Gruppe Die Emittentin Bauakzente Balear Invest GmbH mit Firmensitz in Kaarst entwickelt und verkauft exklusive Wohnimmobilien auf der Balearen Metropole Mallorca. Dabei fokussieren sich die Geschäftsaktivitäten auf Objekte im Wert mehrerer Millionen Euro im begehrten Südwesten der Insel. Die Bauakzente Balear Invest GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Bauakzente Uhlig GmbH und damit Teil der Bauakzente Gruppe. Die Bauakzente Gruppe fungiert als inhabergeführter Immobilienprojektentwickler mit über 15 Jahren Expertise und Know-how bei der Realisierung und dem Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern im gehobenen Segment in Deutschland und auf Mallorca, einem der attraktivsten Immobilienmärkte in Europa. Auf der Baleareninsel ist die Gruppe seit 2015 aktiv und hat seitdem bereits 6 Objekte erfolgreich realisiert und veräußert. 