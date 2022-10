Ping-Pong-Diplomatie - Erdogan vergnügt beim Tischtennis in Astana

ISTANBUL (dpa-AFX) - Am Rande eines Gipfels in Astana hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Tischtennis-Match mit seinem kasachischen Amtskollegen Kassym-Schomart Tokajew geliefert. Fotos des Spiels der beiden Endsechziger am Donnerstag mit Hemd und Krawatte unter einem pompösen Kronleuchter sorgten unter anderem wegen der eigenartigen Schlägerhaltung Erdogans für Aufmerksamkeit.

Auf Bildern war zu sehen, wie Erdogan statt des Griffes das Schlägerblatt hielt - offenbar eine Standardhaltung des türkischen Präsidenten, wie Bilder von vergangenen Tischtennis-Spielen vermuten lassen. Auch die beiden Präsidenten hatten sich bereits in der Vergangenheit Matches geliefert.

Erdogan nimmt in Astana am Gipfel der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) teil. Für den Mittag wird ein Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin erwartet./apo/DP/ngu