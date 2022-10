Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Atomstreit in der Ampel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Atomstreit in der Ampel:

"Manchmal kommt es auch anders als Scholz denkt. So erfüllte sich bislang jedenfalls seine Zuversicht nicht, dass sich der Atomstreit zwischen den Koalitionspartnern Grüne und FDP nach der Niedersachsen-Wahl von alleine erledigen würde. ... Natürlich sollte ein Kanzler die Trumpfkarte Richtlinienkompetenz nur sparsam einsetzen und sie am besten gar nicht erst ausspielen müssen. Und natürlich wird versichert, dass Scholz hinter den Kulissen engagiert an der Sache dran sei. Doch die aktuelle AKW-Uneinigkeit droht inzwischen sogar die geplante minimale Laufzeitverlängerung der zwei süddeutschen Meiler zu gefährden. Höchste Zeit, dass der Kanzler entscheidet."/ra/DP/he