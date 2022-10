TESLA - Verkaufswelle ans Jahrestief

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 217,240 $ (Nasdaq)

Das bärische Doppel-Flat-Szenario der Analyse vom 14. September entfaltet bei der Aktie von Tesla weiter seine Wirkung. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um eine Erholung im Abwärtstrend, die in der Abfolge Doppelboden - leichte Gegenbewegung - Anstieg zu einem Doppeltop verläuft und mit der Aktivierung des Doppeltops für die Fortsetzung des vorherigen Abwärtstrends sorgt.

Bei den Anteilen von Tesla sorgte der Bruch der 264,21-USD-Marke für dieses Verkaufssignal und einen steilen Abwärtsimpuls, der seit Ende September vorherrscht und die Aktie aktuell fast an das Tief vom Mai bei 206,85 USD einbrechen lässt. Das nächste Ziel der Bewegung selbst liegt bei rund 200,00 USD. In diesem Bereich liegt auch das erste relevante Kursziel der Abwärtstrendphase seit April. Hier könnte der Wert also schon den ersten Konterversuch starten. Unterhalb von 195,00 USD wären diverse Kursziele aber unterschritten und damit der Weg für einen Einbruch auf 178,00 - 182,32 USD bereitet.

Bullisch wäre in der aktuellen Konstellation neben einer Verteidigung der 200,00-USD-Marke insbesondere ein Anstieg über die Abwärtstrendlinie, die aktuell bei rund 226,00 USD verläuft.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)