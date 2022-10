Aktuelles Stimmungsbarometer für die Sma Solar-Aktie

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Sma Solar. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sma Solar. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Sma Solar momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Sma Solar überkauft (Wert: 72,31), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Sma Solar wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse:

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Sma Solar-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 42,32 EUR, womit der Kurs der Aktie (40,68 EUR) um -3,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,79 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -19,91 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.

3. Marktteilnehmer:

Sma Solar wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 2 Buy- und 1 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.

4. Dividende:

Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Sma Solar weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,69 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 14,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 14,05 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Sma Solar damit 23,42 Prozent über dem Durchschnitt (24,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 46,43 Prozent. Sma Solar liegt aktuell 1,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.

6. Fundamental:

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sma Solar liegt mit einem Wert von 30,25 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 18 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 36,87. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Sma Solar ziehen.

Weitere Details zur Sma Solar-Aktie:

Kurs: 40,68 EUR +0,64 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.10.2022 00:00:00)

ISIN: DE000A0DJ6J9

Sektor: Energy

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: S92:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.