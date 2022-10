AMAZON – Liefern die Zahlen demnächst neue Signale?

Die Amazon-Aktie geriet in diesem Jahr deutlich unter Druck. Vor allen Dingen das große Minus beim Cashflow im vergangenen Quartal verunsicherte neben einem schwierigen Marktumfeld die Marktteilnehmer. Wann entstehen beim Tech-Schwergewicht neue Signale?



Die Zwischenrally nach Vorlage der Halbjahreszahlen im Juli ist inzwischen vergessen. Noch hält sich die Aktie aber über dem Jahrestief. Die positive Reaktion auf den Q2-Bericht war etwas verwunderlich, da zwar der Umsatz im zweiten Quartal über den Erwartungen gelegen war und AWS einen deutlichen Sprung verzeichnet hatte, auf der anderen Seite aber unterm Strich nichts hängengeblieben war. Aufgrund von Abschreibungen auf die Rivian-Beteiligung lag das Quartalsminus sogar bei 2 Mrd. USD. Extrem sahen die Daten beim Cashflow aus. Der operative Cashflow brach gegenüber dem Vorjahresquartal um 40 % auf 35,6 Mrd. USD ein (TTM-Betrachtung), der Free Cashflow drehte von 12,1 Mrd. USD auf -23,5 Mrd. USD. Das ist selbst für ein Kaliber der Größenordnung Amazon ein starker Schwenk.

CEO Andy Jassy, seit Juli 2021 an Bord, bemüht sich dennoch, die explodierenden Kosten in den Griff zu bekommen. Denn alleine die Personalkosten sind explodiert, da der Mitarbeiterstamm von 650.000 im Jahr 2018 auf sage und schreibe 1,6 Mio. im Jahr 2021 nach oben geschossen ist. Inzwischen sind es zumindest knapp 100.000 Angestellte weniger. Die E-Commerce-Sparte wirft kein Geld ab, dieses stammt aus den anderen Geschäftsbereichen, vorrangig AWS. Was das für kleinere konkurrierende Unternehmen im Onlinehandel bedeutet, dürfte klar sein. Eine Marktbereinigung steht an. Auf der anderen Seite gibt Amazon immer noch große Summen für Übernahmen aus, beispielsweise 1,7 Mrd. USD für den Roomba Hersteller iRobot oder 3,9 Mrd. USD für One Medical. Für das beliebte Abo Amazon Prime hat der Konzern in Deutschland erst kürzlich die Preise angehoben. Seit September zahlen Neukunden 89,99 EUR im Jahr.

Am 27. Oktober wird Amazon den Bericht für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Einmal mehr wird sich der Fokus der Anleger dann auf das Umsatzwachstum, die Entwicklung bei AWS, aber auch den Cashflow richten. Bekommt Amazon die Kurve, greifen die Sparmaßnahmen?

Chart: Amazon

Widerstandsmarken: 126,27 + 144,40 + 146,57 + 188,65 USD

Unterstützungsmarken: 102,52 + 81,30 + 65,35 USD

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie im Sommer die Unterstützung bei 102,52 USD halten können, kam aber nicht mehr über die Widerstandszone zwischen 144,40 und 146,57 USD hinaus. Der Bruch des Supports bei 144,40 USD hatte im Frühjahr ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Mittelfristig bedarf es folglich Kurse oberhalb des eingezeichneten Abwärtstrends und oberhalb der Widerstandszone, damit ein Test des Allzeithochs bei 188,65 USD wieder möglich wird.

Auf der Unterseite bildet das Wochentief bei 105,35 USD einen ersten Support. Darunter bleibt es bei der Schlüsselunterstützung bei 102,52 USD. Sollte diese auf Wochenschlusskursbasis brechen, drohen mittelfristig Kurse im unteren 80-USD-Bereich.

Anleger, die bei der Aktie von Amazon auf eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung innerhalb der großen Range setzen wollen, können dies beispielsweise mit dem Inline Optionsschein WKN HB8L3A tun. Im Falle eines Ausbruchs zur Ober- oder Unterseite bieten sich long WKN HB7LX2 oder HB67Q9 bzw. short HC06LX oder HB60EC an.

Amazon in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2018 – 13.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Amazon in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 – 13.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Inline Optionsschein auf Amazon für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung oder einen moderaten Anstieg des Aktienkurses

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Obere/Untere Barriere in USD

Letzter Bewertungstag Maximaler Rückzahlungsbetrag

Amazon HB8L3A 7,38 150,00/90,00 14.12.2022 10,00 EUR

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.10.2022; 12:20 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Amazon für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Amazon HB7LX2 0,36 79,09 3,35 Open End Amazon HB67Q9 3,89 93,85 5,96 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.10.2022; 12:24 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Amazon für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Amazon HC06LX 1,79 129,41 6,48 Open End Amazon HB60EC 7,60 149,03 3,05 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.10.2022; 12:28 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Amazon finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag AMAZON – Liefern die Zahlen demnächst neue Signale? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).