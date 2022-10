DAX: Bullische Hammerkerze

Der Deutsche Aktienindex DAX kann den zweiten Tag in Folge dynamische Kursgewinne verbuchen und steuert geradewegs auf seine Vorwochenhochs zu. Allerdings birgt der 50-Tage-Durchschnitt eine nicht unerhebliche Hürde, schon bald werden sich Käufer an dieser Stelle erst noch beweisen müssen.

Nachdem der Markt die Konjunkturdaten und insbesondere die Erzeuger- sowie Verbraucherpreise aus den USA verdaut hatte, schlagen Investoren zu und versuchen einen seit letzter Woche bestehenden Abwärtstrend zu beenden. Seit den Septembertiefs deutet sich damit zunehmend die Ausbildung einer dreiwelligen Erholungsbewegung auf die vorausgegangenen Verluste an.

Weitere Gewinne könnten demnach an den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.745 Punkten heranreichen, darüber jedoch maximal an 12.936 Zähler. Die weitere Entwicklung müsste an gegebener Stelle noch einmal untersucht werden. Ein bärisches Szenario scheint derzeit nicht aufzukommen, würde aber unterhalb von 12.000 Punkten greifen und Abschläge auf die Jahrestiefs bei 11.862 Punkte verursachen.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden durchgegeben, um 16:00 Uhr folgen noch US-Lagerbestände aus August, gefolgt vom Konsumklima der Uni Michigan per Oktober (vorläufig). Letzte planmäßige Nachricht des Tages wird um 21:30 Uhr mit dem wöchentlichen Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben.