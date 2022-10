Einladung zur Einreichung von Arbeiten beim "5. weltweiten Manga-Wettbewerb"

Die Präfektur Kochi, Japan, die bereits seit mehr als 30 Jahren den Manga Koshien abhält, einen Wettbewerb für die Auswahl des besten Oberschulteams im Bereich Manga, hält auch dieses Jahr wieder den Weltweiten Manga-Wettbewerb ab, an der Manga aus aller Welt teilnehmen, in der Bemühung, neue Talente in der Tradition von Manga Koshien zu fördern. Diejenigen, die eine Teilnahme wünschen, können ihre Arbeiten auf der im Internet angegebenen Website hochladen, oder sie können ihre Arbeiten per E-Mail einschicken.

Manga, die die erste Auswahlrunde bestehen, können von professionellen Manga-Künstlern bewertet werden, mit möglichem Feedback.

Außerdem wird der/die Gewinner*in der Kategorie "Story" in "ComicWalker" veröffentlich, einem in Japan sehr bekannten Manga-Magazin.

[Einsendefrist]

Endet am 30.November 2022 um 23:59 Uhr JST (Japanische Standardzeit)

[Kategorien, Preise usw.]

ª 1-seitiges Manga [Oberschulschüler] Thema: Neuer Rekord Erster Platz: JPY100.000 Preisgeld, CLIP STUDIO PAINT EX (Zeichen-Software) Zweiter Platz: JPY50.000 Preisgeld ª 1-seitiges Manga [Offen für alle] Thema: Wenn Träume wahr werden Erster Platz: JPY100.000 Preisgeld, CLIP STUDIO PAINT EX (Zeichen-Software) Wacom Cintiq 16 (Pen-Tablet) ª Story [Offen für alle] Offenes Thema (Mindestens 8 Seiten, höchstens 32 Seiten) Erster Platz: JPY200.000 Preisgeld, CLIP STUDIO PAINT EX (Zeichen-Software) Recht zur Veröffentlichung der Arbeit in "ComicWalker," einem in Japan sehr bekannten Manga-Magazin

[Anfragen]

Manga Kingdom Tosa, Division für Kultur und internationale Angelegenheiten, Abteilung für Kultur, Leben und Sport, Regierung der Präfektur Kochi

https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-senbatsu/contests5/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005835/de/

[Kontaktinformationen für Anfragen]

Verantwortlicher Mitarbeiter: Miyaji, Matsumoto

Manga Kingdom Tosa, Division für Kultur und internationale Angelegenheiten, Abteilung für Kultur, Leben und Sport, Regierung der Präfektur Kochi

1-2-20 Marunouchi, Kochi City, Präfektur Kochi 780-8570

Tel: +81-88-823-9742

Fax: +81-88-823-9296

E-mail: 140201@ken.pref.kochi.lg.jp