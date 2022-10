Kristersson wird als neuer Ministerpräsident Schwedens vorgeschlagen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Konservative Ulf Kristersson steht vor der Wahl zum nächsten Regierungschef von Schweden. Nach der Bekanntgabe einer mehrheitsfähigen Regierungszusammenarbeit werde er dem Parlament noch am Freitag vorschlagen, Kristersson zum nächsten schwedischen Ministerpräsidenten zu bestimmen, kündigte Parlamentspräsident Andreas Norlén auf einer Pressekonferenz in Stockholm an. Der schwedische Reichstag wird dann am Montag über Kristersson abstimmen - spricht sich dabei keine Mehrheit gegen ihn aus, gilt er als gewählt. Seine neue Regierung könnte dann schon am Dienstag präsentiert und vom König im Amt vereidigt werden.

Kristersson hatte am Vormittag verkündet, dass er sich mit mehreren Parteien einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf eine Regierungsgrundlage geeinigt hat. Seine Partei Die Moderaten wird demnach gemeinsam mit den Christdemokraten und den Liberalen eine Regierung bilden, die im Parlament eng mit den Schwedendemokraten zusammenarbeiten wird./trs/DP/stk