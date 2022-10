Scholz redet bei Kongress der europäischen Sozialdemokraten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Samstag auf dem Kongress des Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) eine europapolitische Rede halten. An der Veranstaltung nehmen 278 Delegierte und mehr als 1000 Gäste teil, darunter mehrere Regierungschefs, zahlreiche Parteivorsitzende und einige EU-Kommissare. Der SPE gehören 33 sozialdemokratischen Parteien Europas an. Am Freitag hatte bereits SPD-Chef Lars Klingbeil bei dem Kongress geredet und es als Ziel für die Europawahl 2024 ausgegeben, dass die Sozialdemokraten wieder stärkste Kraft im EU-Parlament werden. Derzeit stellt die konservative Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion./mfi/DP/zb