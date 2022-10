Ukraine meldet Erfolge - Selenskyj verspricht Sieg

Kiew/Kupjansk (Reuters) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im September mehr als 600 Ortschaften zurückerobert.

Vor allem in der nordöstlichen Region Charkiw sind ihre Truppen nach Regierungsangaben vorangekommen. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte am Freitag, dem "Tag der Verteidiger", den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz und versprach seinem Land den Sieg. "Indem wir diesen Feind besiegen, werden wir allen Feinden antworten, die in die Ukraine eindringen", sagte er in einer Video-Ansprache anlässlich des Feiertages am 14. Oktober, an dem die Ukraine der Soldaten gedenkt, die sich um die Unabhängigkeit verdient gemacht haben. Allerdings berichtete der britische Geheimdienst auch von einem Vormarsch pro-russischer Einheiten auf die strategisch wichtige Stadt Bachmut in der im Osten gelegenen Region Donezk.

"Es wird der Sieg unseres gesamten Volkes sein. Es wird der Sieg der Streitkräfte der Ukraine sein", sagte Selenskyj. Er äußerte sich in der Nähe des Dorfes Witatschyw, das in den Hügeln außerhalb der Hauptstadt Kiew liegt. Dort steht ein historischer Militärposten, hoch über dem Fluss Dnjepr. "Die Welt sieht, dass die Ukrainer ihre Menschlichkeit unter keinen Umständen verlieren. Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber niemals unsere Würde."

RUSSISCHE SÖLDNERTRUPPE WAGNER AN KAMPF UM BACHMUT BETEILIGT

Pro-russische Einheiten sind nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes in den vergangenen drei Tagen auf die strategisch wichtige Stadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk vorgerückt. Vermutlich seien sie bereits in Dörfer südlich der Stadt vorgedrungen, teilte das britische Verteidigungsministerium aus dem jüngsten Geheimdienstbulletin mit. Bachmut liegt an einer Hauptstraße, die zu den Städten Slowjansk und Kramatorsk führt. Die Söldnertruppe Wagner, die an der Seite der regulären russischen Einheiten kämpft, bleibe wahrscheinlich stark in die Kämpfe um Bachmut verwickelt. Sie habe die Dörfer Optjine und Iwangrad südlich von Bachmut eingenommen. Das sei der erste Vormarsch in mehr als drei Monaten. "Seit Anfang Juli wurden, wenn überhaupt, nur wenige andere Siedlungen von regulären russischen oder separatistischen Kräften eingenommen", hieß es in dem Bericht. Russland verfolge weiter seine Offensive im Zentrum des Donbass, der aus den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk besteht, und komme sehr langsam voran.

UKRAINE: 500 ORTE ALLEIN IN REGION CHARKIW ZURÜCKEROBERT

Ende August hatte die Ukraine mit ihrer Offensive gegen die russischen Truppen begonnen, die ihre Invasion am 24. Februar gestartet hatten. Im Nordosten drängten ukrainische Streitkräfte die Gegner zurück und setzten sie auch im Süden stark unter Druck. Im September wurden nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für die Reintegration vorübergehend besetzter Gebiete wurden etwa 500 Ortschaften in der Region Charkiw zurückerobert. Dort waren die ukrainischen Truppen im September weit in die russischen Linien vorgestoßen. 43 Ortschaften seien in der Region Donezk zurückerobert worden, sieben in Luhansk, teilte das Ministerium am Donnerstagabend mit. "Die Fläche der befreiten ukrainischen Gebiete hat erheblich zugenommen." Zudem seien in der Region Cherson im Süden des Landes 75 Orte wieder unter ukrainischer Kontrolle. Russland hat Ende September Cherson, Luhansk und Donezk zusammen mit der Region Saporischschja annektiert, was international nicht anerkannt wird.

Die Region Cherson liegt gegenüber der bereits 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim und ist deshalb strategisch besonders wichtig. Seit Anfang Oktober sind in Cherson die ukrainischen Truppen auf dem Vormarsch, dort liegt derzeit ihr Hauptaugenmerk. Deshalb hat der dort von Russland eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Saldo die Bevölkerung aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. "Wir haben allen Bewohnern der Region Cherson vorgeschlagen, sich in andere Regionen zu begeben, wenn sie sich vor den Folgen der Raketenangriffe schützen wollen." Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete, die ersten aus Cherson Geflüchteten würden im Laufe des Freitags in Russland erwartet. Ob damit die Krim oder das russische Kernland gemeint ist, war zunächst nicht klar.

