3M - Wo bieten sich neue Shorts an?

3M Co. - WKN: 851745 - ISIN: US88579Y1010 - Kurs: 113,630 $ (NYSE)

Die 3M-Aktie befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte im Rahmen dieser bis Januar 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 259,77 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer großen Korrektur. Ein mögliches rechnerisches Ziel für diese Korrektur liegt bei 91,73 USD. Denn dann wäre die Abwärtsbewegung von Januar 2018 bis März 2020 auf prozentualer Basis gleich lang wie die Abwärtsbewegung seit Mai 2021. Dies ist ein typisches Muster in Korrekturbewegungen. Die beiden Teilbewegungen gegen den Trend sind ungefähr gleich lang.

Mitte September 2022 fiel die Aktie unter das Coronatief, also das Tief aus dem März 2020 bei 114,04 USD. Es kam direkt zu weiteren bis auf 107,07 USD. In der letzten Woche konterten aber die Bullen. Die Aktie erholte sich an die Marke bei 114,04 USD, die jetzt als Widerstand fungiert.

Kurzfristige Erholung möglich, wenn …

Ein Ausbruch über 114,04 USD könnte zu einer mehrwöchigen Erholung in der 3M-Aktie führen. Ein Anstieg in den Bereich um 125,60 USD und damit an das Zwischentief aus dem Juli 2022 wäre möglich. Anschließend müsste aber mit einer weiteren Verkaufswelle gen 91,73 USD oder sogar an das log. 61,8 % Retracement der Rally ab März 2009 bei 82,84 USD gerechnet werden.

Ein Rückfall unter das Tief bei 107,07 USD würde die Chancen auf eine Erholung deutlich sinken lassen. In diesem Fall wäre wohl mit einem direkten Abrutschen in Richtung 91,73 USD zu rechnen.

Fazit: Die Ausgangsbasis für eine Erholung innerhalb einer übergeordneten Abwärtsbewegung ist geschaffen. Noch muss aber eine wichtige Hürde aus dem Weg geräumt werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)