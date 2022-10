BVB: Niederlage gegen Berlin, Niederlage an der Börse

Für den BVB war das Spitzenspiel am Sonntag gegen Union Berlin sportlich ein Fiasko: Man verlor 0:2 und rutschte auf den 8. Platz in der Tabelle, der zu keinem internationalen Wettbewerb qualifiziert.

Doch die Pleite gegen den Tabellenführer führte auch dazu, dass die BVB-Aktien fielen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate liegen sie derzeit mit über 4,3 Prozent im Minus und notieren knapp unter 3,40 Euro.

Der Grund ist schnell ausgemacht: Sollte Dortmund sich für keinen internationalen Wettbewerb qualifizieren, drohen Millionen-Einbußen. Gerade in der lukrativen Champions League, in der die Vereine über 15 Mio. Euro an Antrittsgeld erhalten und 500.000 Euro je Punkt in der Gruppenphase. Hinzu kommen noch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Das alles ist Geld, auf das der BVB dringend angewiesen ist, denn im Vergleich zum Branchenprimus Bayern München hat Dortmund in den letzten Jahren rote Zahlen geschrieben.

Der BVB steht in der Champions League zwar gut da und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach für das Achtelfinale qualifizieren. Aber wenn sie so weiter spielen, droht ein frühes Aus in der K.o.-Phase.

Es bleibt dabei: Fußball-Aktien sind sehr riskant. Die Fundamentaldaten beeinflussen nur bedingt den Aktienkurs. Schwächelt die Mannschaft ein paar Spieltage, dann rutscht der Aktienkurs direkt mit ihr ab. Für einen langfristigen Vermögensaufbau sind solche Aktien nicht geeignet; sie sind eher Zocker-Papiere bzw. eher etwas für Daytrader. Wer unbedingt Fußball im Depot haben will, muss sich dem immer bewusst sein.