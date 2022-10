DAX: Volatiler Handel erwartet

Der Deutsche Aktienindex DAX erfuhr am letzten Handelstag der abgelaufenen Handelswoche noch einmal einen ordentlichen Aufwärtsschub, konnte intraday allerdings die Gewinne nicht halten und rutschte unter seinen Eröffnungskurs ab. Technisch jedoch wurde nun eine vollständige Konsolidierung seit den Septembertiefs abgeschlossen.

Der erfolgreiche Abschluss einer technisch astreinen 1-2-3-Erholung seit den Septembertiefs bei 11.862 Punkten birgt für den heimischen Leitindex nun unmittelbare Rückfallrisiken zunächst auf 12.000 Punkte, darunter müsste mit einem erneuten Test der Jahrestiefs zwingend gerechnet werden. Fraglich an dieser Stelle ist allerdings noch, ob aus einer solchen Reaktion nicht doch noch ein tragfähiger Boden hervorgeht.

Ein Alternativszenario sieht dagegen weitere Abschläge unterhalb der Jahrestiefs auf 11.450 Punkte vor, dieses Sprungbrett sollte für eine längere Erholung dann aber nicht ungenutzt bleiben.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo per September vorgelegt, Japan hat mit seinem Dienstleistungssektorindex und Zahlen zur Industrieproduktion aus August in den frühen Morgenstunden nachgezogen. Erst zur Mittagsstunde meldet sich die Bundesbank mit ihrem monatlichen Bericht noch einmal zu Wort, bevor es ab 14:30 Uhr mit dem Empire State Manufacturing Index per Oktober weitergeht.