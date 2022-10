EQS-Adhoc: Pentracor GmbH: Negative Einflussfaktoren beeinträchtigen Umsatz, Gesamtleistung und Ergebnissituation / Zuversicht für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Pentracor GmbH: Negative Einflussfaktoren beeinträchtigen Umsatz, Gesamtleistung und Ergebnissituation / Zuversicht für das Geschäftsjahr 2023



17.10.2022 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pentracor GmbH: Negative Einflussfaktoren beeinträchtigen Umsatz, Gesamtleistung und Ergebnissituation / Zuversicht für das Geschäftsjahr 2023

Hennigsdorf, 17. Oktober 2022 - Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH (Wandelanleihe ISIN: DE 000 A289 XB9, WKN: A289XB) verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 rückläufige Umsatzerlöse und eine geringere Gesamtleistung. Den Verlauf des Geschäftsjahres haben insbesondere zwei besondere Einflussfaktoren belastet. Zum einen entfielen die durch die Corona-Pandemie bedingten lebensrettenden Intensivbehandlungen. Zum anderen wirkte sich eine zunächst prüfungsbedingte Anfechtung der Kostenerstattung durch die Krankenkassen in nach derzeitigem Stand annähernd der Hälfte der mit der CRP-Apherese behandelten Fälle negativ auf das Bestellverhalten der Klinikkunden aus. Die Bestellungen der Klinikkunden verharrten in einer abwartenden passiven Haltung. Ende September 2022 erreichte die Pentracor GmbH Umsatzerlöse in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro und eine Gesamtleistung in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Dagegen ging die Pentracor GmbH Anfang des Geschäftsjahres 2022 von der stetigen Fortsetzung der positiven Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 aus. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen mit 170 verkauften Adsorbern und einschließlich weiterer Services eine Gesamtleistung in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

Auch bei günstigerer Absatz- und Umsatzentwicklung wird die Pentracor GmbH ihr Planziel einer Gesamtleistung für 2022 in Höhe von 4,6 Mio. Euro und das Planergebnis nicht erreichen. Die deutlichen Verzögerungen durch das Abrechnungsprozedere der Krankenkassen sind im Geschäftsjahr 2022 nicht mehr kompensierbar. Dagegen ist Pentracor zuversichtlich, in den kommenden 15 Monaten bis Ende des Geschäftsjahres 2023 eine positive Absatzsituation zu erreichen und die budgetierten Planziele 2022 dann erfüllen zu können. Für eine Überbrückung der verzögerungsbedingten Finanzierungsabsicherung führt Pentracor derzeit Gespräche mit Investoren. Die Geschäftsführung der Pentracor GmbH hat überdies wirksame Maßnahmen ergriffen, um der in einigen Fällen abwehrenden Haltung bei der Kostenerstattung durch die Krankenkassen in Zukunft vorzubeugen. Pentracor unterstützt die Bereitschaft der Kliniken bei der Durchsetzung der Kostenerstattung durch die Krankenkassen auf dem Klageweg sehr eng. Zusätzlich hat Pentracor die Fürsprache der entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften sichern können.

Unternehmenskontakt Finanz- und Wirtschaftspresse

Pentracor GmbH PR Partner Societät für Öffentlichkeitsarbeit

CEO Ahmed Sheriff Hans-Georg Möckesch

Tel. + 49 3302 20 9449-0 0172 8952819

sheriff@pentracor.de mail@prpartner.de

www.pentraor.de