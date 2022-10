EQS-News: Pentracor GmbH: Halbjahresbericht 2022

EQS-News: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Pentracor GmbH: Halbjahresbericht 2022 Umsatzerlöse rückläufig

Krankenkassen stellen zum Teil die Erstattung in Frage

Gesamtleistung legt zu

Leichte Ergebnisverbesserung Hennigsdorf, 17.10.2022 – Das Medizintechnikunternehmen Pentracor legt den Halbjahresabschluss 2022 vor. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vertreibt den innovativen, international patentierten CRP-Adsorber für das bahnbrechende Blutwäscheverfahren CRP-Apherese. Das erste Halbjahr 2022 nahm einen schwierigen Geschäftsverlauf. Die Klinikkunden waren bei der Bestellung neuer CRP-Adsorber zurückhaltend. Im April 2022 wurde bekannt: Die Krankenkassen haben prüfungsbedingt Anfechtungen der Kostenerstattung in einigen Fällen vorgenommen. Später wurde seitens der Kunden kommuniziert, dass dies annähernd bei der Hälfte der 2021 von den Kliniken angewendeten CRP-Apheresen der Fall war. Weitere Erstattungen befinden sich im Prüfprozess oder im Rechtsstreit zwischen Krankenkassen und den betroffenen Kliniken. Diese schwierige Marktlage hemmte den Erfolg der Vertriebsaktivitäten und den Absatz von Pentracor massiv. Die Umsatzerlöse bis zum 30. Juni 2022 waren daher mit 0.177,5 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 0.573,6 Mio. Euro) rückläufig. Dagegen legte die Gesamtleistung der Pentracor GmbH mit der Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen um 0.121,9 Mio. Euro auf 0.785,9 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 0.664 Mio. Euro) zu. Die wesentlichen Positionen der Aufwendungen verzeichneten Rückgänge. Der Materialaufwand belief sich zum, 30. Juni 2022 auf 0.195,3 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 0.245,9 Mio. Euro). Der Personalaufwand erreichte 1.074,7 Mio. Euro nach 1.178,0 Mio. Euro bis 30. Juni 2021. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 0.492,7 Mio. Euro unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2021 mit 0.659,6 Mio. Euro. Abschreibungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen bewegten sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 nahezu auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis nach Steuern blieb mit minus 1.895,5 Mio. Euro um 0.453,2 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahreszeitraums in Höhe von minus 2.348,7 Mio. Euro. Der durch das Verhalten der Krankenkassen schwierigen Marktlage begegnet die Pentracor GmbH mit einem Bündel wirksamer Mittel. Unter anderem unterstützt das Unternehmen seine Klinikkunden mit wissenschaftlicher Argumentation und klinischen Studien. Zudem hat Pentracor die Fürsprache medizinischer Fachgesellschaften gewinnen können. Die CRP-Apherese der Pentracor verfügt unverändert weltweit über eine Alleinstellung. Ihr medizinischer Nutzen ist für Patienten besonders groß. Die extrakorporale, entzündungshemmende Therapie mit nur geringsten Nebenwirkungen hat mit der Entfernung des Entzündungsmediators CRP aus dem Blutplasma sofort eine signifikante Wirkung. Kein pharmazeutisches Produkt verfügt über dieses Wirkungsspektrum. Bei Entzündungsgeschehen wie unter anderem bei Herzinfarkt oder Covid-19 werden sonst entstehende Vernarbungen oder Gewebeschäden nachweislich verringert oder komplett vermieden. Die betroffenen Organe und damit die Patienten verfügen so über mehr Leistungsfähigkeit und damit Lebensqualität. Bei schwerem Covid-19 konnte der Tod vieler Patienten verhindert werden. Die Bandbreite der Indikationen der CRP-Apherese reicht von entzündlichen Darmerkrankungen (Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn), Bauchspeicheldrüsenentzündung, rheumatoiden Erkrankungen bis zu großen Operationen (z.B. Bypass-OP und auch zur plastischen Chirurgie). Der Halbjahresabschluss 2022 der Pentracor GmbH ist abrufbar unter https://www.pentracor.de/finanzpublikationen/. Über die Pentracor GmbH Die Pentracor GmbH hat den weltweit einmaligen Adsorber PentraSorb auf der Basis von neuen Erkenntnissen in der Grundlagenforschung über das Protein CRP entwickelt und international patentiert. Das Unternehmen fertigt in moderner Reinraumproduktion und vertreibt den Adsorber samt erforderlicher Hardware und Dienstleistungsteams zur Durchführung der CRP-Apherese an Kliniken. In dem der Dialyse ähnlichen extrakorporalen Blutwäscheverfahren der CRP-Apherese entfernt der Adsorber den Entzündungsmediator CRP nahezu sofort aus dem Blutplasma und verhindert so Gewebeschäden an den Organen. Wissenschaftliche Publikationen, eine Herzinfarktstudie und Versorgungsforschung im Register der DRKS belegen die Effektivität der CRP-Apherese. Das Blutwäscheverfahren findet Anwendung bei verschiedenen Entzündungsgeschehen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Covid-19 wie auch bei rheumatoiden Erkrankungen, entzündlichen Darmerkrankungen (Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn), Sepsis, Bauchspeicheldrüsenentzündung und Bypass-Operationen. Das Marktpotenzial der CRP-Apherese für diese Indikationen ist enorm und reicht allein im deutschen Markt in Tausende Anwendungen pro Jahr. Das Land Brandenburg hat die Pentracor GmbH im November 2021 mit dem renommierten Wirtschaftspreis des Lands Brandenburg „Zukunftspreis Brandenburg“ ausgezeichnet. Unternehmenskontakt Finanz- und Wirtschaftspresse Pentracor GmbH PR Partner Societät für Öffentlichkeitsarbeit CEO Ahmed Sheriff Hans-Georg Möckesch

