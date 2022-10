Ihr schneller Weg zum Großen Preis der Formel 1 von Abu Dhabi 2022 mit exklusiven Suite-Angeboten in den Yas Plaza Hotels

Erleben Sie den Großen Preis der F1® von Abu Dhabi 2022 vom 17. bis zum 20. November hautnah mit, und buchen Sie für dieses spektakuläre Ereignis passende Zimmerpakete in den Yas Plaza Hotels. Zu den Yas Plaza Hotels gehören führende Hospitality-Marken wie Radisson Blu Yas Island, Crowne Plaza Yas Island, Centro Yas Island, Yas Island Rotana, Park Inn by Radisson Yas Island und Staybridge Suites Abu Dhabi. Mit 1.760 Zimmern, 21 preisgekrönten Restaurants und Bars sowie 25 Konferenz- und Veranstaltungsräumlichkeiten bieten die Yas Plaza Hotels unterhaltsame, tempogeladene und futuristische Hospitality-, Bewirtungs- und Unterhaltungskonzepte, die den Gästen ein unvergessliches F1®-Erlebnis garantieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221016005006/de/

Race to the center of the F1® Abu Dhabi Grand Prix 2022 action at Yas Plaza Hotels (Photo: AETOSWire)

Der Gebäudekomplex, der alle Hotels, Restaurants und das Aktivitätszentrum Central Plaza umfasst, hat in der Vergangenheit schon mehr als 60.000 F1®-Fans beherbergt. Damit hat er bewiesen, dass er den Wünschen anspruchsvoller Gäste aus verschiedenen Teilen der Welt gerecht wird, die das Beste aus diesem mit Spannung erwarteten Sportereignis in einer Atmosphäre voller Spaß und Adrenalin erleben möchten. Als perfekter Boxenstopp für einen unvergesslichen F1®-Aufenthalt verschaffen die Yas Plaza Hotels mit den exklusiven Action-Paketen "Suite Life" und "Race Weekend" ihren Gästen einen Vorsprung, noch bevor das Rennen offiziell beginnt.

Das Paket "Race Weekend Suite Life"

Jeder Gast kann seine eigene Vorstellung von Luxus in den verschiedenen Suiten verwirklichen, die in allen sechs Häusern der Yas Plaza Hotels gebucht werden können. Ob es ein Zimmer mit Verbindungstür für große Gruppen oder Familien sein soll, mit Panoramablick auf die Rennstrecke, das Meer oder den Golfplatz, ob eine Suite mit zwei oder drei Schlafzimmern, ein persönlicher Butler oder ein separates Wohnzimmer gewünscht wird - es gibt viele Möglichkeiten, das F1®-Erlebnis noch hochwertiger und individueller zu gestalten und darüber hinaus die Vorteile einer Executive Lounge zu nutzen.

Im Paket "Race Weekend Suite Life" sind das Frühstück, der Zugang zur Rennstrecke und Konzertkarten enthalten. Wie das Abu Dhabi Motorsports Management und Flash Entertainment angekündigt haben, werden Swedish House Mafia am Freitag, dem 18. November, und Kendrick Lamar am Samstag, dem 19. November, als Hauptact auftreten. Für die Yasalam After-Race Concert-Reihe werden noch zwei weitere Headliner angekündigt, die am Donnerstag und Sonntag auftreten sollen.

Die Paketpreise beginnen bei AED 11.500 pro Nacht für 2 Erwachsene. *Mindestbuchung 4 Nächte

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221016005006/de/

Weitere Informationen und Buchungen Sama Kainat +971 26562000 E-Mail: info@yasplazahotels.com