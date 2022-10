Inflation hoch = Zinsen hoch! Jetzt noch in Aktien investieren? | Börse Stuttgart| Christian W. Röhl

► Darum geht's im Video: Die #Inflation ist da! Lebensmittel, Energie, Kraftstoff – die Preise schießen durch die Decke. Beim #BörsenTAG in Berlin sprechen Richy und @Christian W. Röhl über die aktuelle Situation. Steht die nächste #Finanzkrise in den Startlöchern? Und sollte ich jetzt noch in Aktien investieren? Der Aktienexperte Christian W. Röhl erzählt von seinen Erfahrungen mit Inflation und erklärt, wie Anleger sich jetzt verhalten können.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

02:00 ► Der Kraftprotz-Indikator

06:50 ► Campbell's als Beispiel für Inflation

17:50 ► Die Rolle der EZB

22:00 ► Kommt die nächste Finanzkrise in den USA?

32:40 ► Ist jetzt eine gute Zeit, um zu investieren?

40:11 ► In was soll ich investieren?

44:28 ► Abmoderation



