MTU: Sind gute News im Anflug?

Die Aktie von MTU bereitet ihren Aktionären in den letzten 1 ½ Jahren wenig Freude, da sie seitwärts lief. Doch das Reopening gab dem Flugverkehr im Jahr 2022 einen deutlichen Schub. MTU sollte ein starkes Ersatzteil- und Wartungsgeschäft verzeichnen. Dadurch könnten sich die Jahresziele als zu konservativ herausstellen!

MTU treibt ein Flugzeug erst an MTU ist ein Anbieter von zivilen und militärischen Flugzeugantrieben. Dabei wird das gesamte Leistungsspektrum von der Entwicklung, über die Fertigung bis zur Instandhaltung abgedeckt. Zusammen mit Pratt & Whitney bietet das Unternehmen mit der GTF-Triebwerksfamilie sehr ökoeffiziente Triebwerke für die zivile Luftfahrt an. MTU steuert die schnell laufende Niederdruckturbine sowie die ersten vier Stufen des Hochdruckverdichters dazu bei. Mit diesem Triebwerk lassen sich Verbesserungen im zweistelligen Prozentbereich bei Kerosinverbrauch, den Emissionen sowie Betriebskosten erzielen. Konkret spricht MTU von einer 20%igen CO₂-Emissionsreduktion und einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 12 bis 16 % gegenüber den Vorgängergenerationen. Zugleich nimmt das Gewicht ab, weil weniger Verdichter- und Turbinenstufen benötigt werden. Das trägt zur Gewichtseinsparung bei. Eingesetzt wird es im Airbus A320neo, welcher bei den Airlines sehr beliebt ist. Des Weiteren ist MTU bei Triebwerksprogrammen, wie GE9X für die Boeing 777X, V2500 für den A319/320/321 sowie LEAP-1A/-1B für den A320neo und Boeing 737 MAX mit dabei. Der Trend zum emissionsfreien Fliegen und höhere Verteidigungsausgaben kreieren neue Absatzchancen Auf langfristige Sicht hat das Unternehmen mehrere Wachstumstreiber. Der Flugzeugbauer Airbus schätzt, es ist ein Bedarf an 39.490 neuen Flugzeugen über die nächsten 20 Jahre vorhanden. Einerseits wächst das globale Passagieraufkommen um 3,6 % pro Jahr und andererseits müssen die Airlines wegen der Klimaschutzziele ihre Flotten modernisieren. Hinzu kommen die steigenden Sicherheitsausgaben und der Übergang zum emissionsarmen Fliegen als Impulsgeber. Die geopolitischen Spannungen haben eine neue Dekade des Wettrüstens zwischen China, Russland und der NATO ausgelöst. MTU ist an den Triebwerksprogrammen für den Eurofighter, den Airbus A400M sowie Sikorsky CH-53K beteiligt. Hinzu kommt, dass MTU zusammen mit Safran den Antrieb für den nächsten europäischen Kampfjet entwickelt. MTU wird sich für die Hoch- und Niederdruckverdichter, Niederdruckturbine sowie Regelsysteme verantwortlich zeigen. Darüber hinaus ist MTU auf drei Etappen zum emissionsfreien Fliegen. Zuerst werden die Triebwerke für den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (nachhaltiger Treibstoff aus nichtfossilen Rohstoffen) optimiert. Bis 2035 soll der Water-Enhanced Turbofan (Fluggasturbine mit Energierückgewinnung und nasser Verbrennung) und die fliegende Brennstoffzelle realisiert werden. Ab 2050 soll die Einführung der Brennstoffzelle mit der Verwendung von Wasserstoff auf der Kurz- und Mittelstrecke erfolgen. Der Flugverkehr erholt sich und MTU kehrt auf den Wachstumskurs zurück Aktuell wirkt sich auf MTU die Erholung des Flugverkehrs positiv aus. Die Menschen beginnen mit dem Coronavirus zu leben und die Aufhebung der Reiserestriktionen hat für eine Rückkehr der Flugreisen geführt. Vor allem in die Urlaubsdestinationen geht es wieder. Davon profitiert MTU beim Ersatzteil- und Wartungsgeschäft. Zudem investieren die Airlines mehr in neue Flugzeuge, wenn das Geschäft gut läuft. Daher wuchs MTU zum Halbjahr um 23,2 % auf 2,469 Milliarden Euro und steigerte das Nettoergebnis um 53,3 % auf 207 Millionen Euro. Auf Jahressicht ist es das Ziel, den Umsatz auf 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro zu hieven und damit einen neuen Rekord einzufahren. Nach Steuern dürfte der Konzern im mittleren 20%-Bereich zulegen. Analysten halten sogar eine positive Überraschung für möglich, wenn das Unternehmen am 27. Oktober über das dritte Quartal und den Ausblick auf das Restjahr 2022 berichtet. Das könnte die charttechnische relative Stärke der letzten Tage für weiteren Auftrieb bei der MTU-Aktie sorgen. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf MTU Aero Engines AG Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens MTU Aero Engines AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die MTU Aero Engines AG-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW5P6R). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert MTU Aero Engines AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens MTU Aero Engines AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 17.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 116,062 OPEN END: BASISWERT MTU AERO ENGINES DW5P6R DZ BANK: Geld 17.10. 17:24:39, Brief 17.10. 17:24:39 5,29 5,30 13,03 Basiswertkurs: 168,65 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:10:10 Basispreis 116,062 EUR Abstand zum Basispreis in % 31,24 Knock-Out-Barriere 116,062 EUR Abstand zum Knock-Out in % 31,24 Hebel 3,20x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

