Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Kriegsmetaphorik

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Kriegsmetaphorik:

"Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg brach das Tabu einst als erster. Er nannte die Zustände in Afghanistan, wo die Bundeswehreinsatz im Rahmen von ISAF im Einsatz war, "Krieg". FDP-Chef Christian Lindner sprich nun von "Energiekrieg" mit Russland. Doch Obacht: Etwas zu einem Krieg zu erklären, ist gefährlich nahe dran an einer Kriegserklärung. Die aber will niemand, bislang nicht einmal Putin, der in der Ukraine, nach eigener Lesart, immer noch keinen Krieg, sondern eine "Spezialoperation" führt. Der russische Präsident wartet aber nur darauf, dass der Westen eine rote Linie übertritt."/al/DP/men