Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Parteitag der Grünen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Parteitag der Grünen:

"Die Grünen regieren nicht im luftleeren Raum, allein bekommen sie keine Mehrheit zustande. Das gilt für die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzbewegung, die von dem Kohledeal mit dem Energiekonzern RWE und dem Aus für Lützerath tief enttäuscht ist. Die Grünen täten gut daran, die Bewegung nicht weiter gegen sich aufzubringen. Das gilt aber auch für die Zusammenarbeit in der Ampelkoalition, derzeit zu beobachten beim Atomkraftstreit. Die "roten Linien", die die Grünen ihrem Wirtschaftsminister Robert Habeck mit auf den Weg gegeben haben, kommen beim Koalitionspartner FDP alles andere als gut an. Bisher ist keine Einigung in der Atomfrage in Sicht. Gute Politik in schlechten Zeiten bedeutet eben nicht, sich selbst für den Besten zu halten."/al/DP/men