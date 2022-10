Tagesausblick für 18.10.: Dax erholt. Immobilienaktien im Blickpunkt!

Unternehmen im Fokus

Adidas schüttet einen Großteil des Erlöses aus dem Verkauf von Reebok an die Aktionäre aus. Die Aktie des Sportartikelhersteller reagierte mit einem Sprung nach oben. Bayer meldete das Menopausenmedikament Elinzanetant auch an Brustkrebspatientinnen zu testen und startet nun in Phase III. Drägerwerk hat aufgrund von Lieferproblemen die Prognose für das Gesamtjahr kassiert. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. K+S plant, einen dreistellingen Millionenbetrag in die Neuausrichtung des Werks in Werra zu investieren. MorphoSys wurde durch positive Analystenkommentare beflügelt. RWE läßt zwei Braunkohleblöcke länger als zunächst geplant am Netz und rechnet mit Mehreinnahmen von bis zu einer Milliarde Euro. Vonovia sowie zahlreiche weitere Immobilienaktien aus der zweiten Reihe wie Aroundtown und TAG Immobilien konnten sich heute weiter vom Tief der zurückliegenden Woche distanzieren. Dennoch bleibt ein wachsames Auge auf die Zinsen gerichtet.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien, European Biotech Index sowie Immobilienindizes.

Morgen werden unter anderem Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix und Roche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Der Europäische Automobilverband ACEA meldet Neuzulassungszahlen für September und der Pariser Autosalon hat Keynotes mit Renault und BYD. Damit könnten Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW im Fokus der Investoren stehen.