Vonovia – Folgt nun endlich eine Erholung?

Mehr als 60 % hat die Immobilienaktie Vonovia in diesem Jahr in der Spitze an Wert verloren. Nun zeigen sich nach langer Zeit wieder die Bullen. Der Start einer mehrwöchigen Erholung?



Vorrangig aufgrund explodierender Zinsen ging es mit dem kompletten Immobiliensektor am Aktienmarkt in den vergangenen Monaten stark nach unten. Nachdem die ersten beiden Quartale operativ bei den Unternehmen durchaus noch respektabel liefen, herrscht aktuell so etwas wie „Stillstand“. Der Markt ist quasi eingefroren, was die heute gemeldeten Daten des Immobilienfinanzierers Hypoport und seiner Plattform Europace zeigen. Dort ist das Transaktionsvolumen im dritten Quartal um ganze 18 % eingebrochen. Marktteilnehmer sprechen von einer „desaströsen“ Entwicklung am Immobilienmarkt. Zuvor hatte Hypoport bereits die Jahresprognose 2022 senken müssen.

Doch bei allen Problemen ist nach den Kursstürzen im Sektor natürlich auch schon einiges eingepreist. Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia wird auf Basis der Schätzungen für 2022 gerade einmal noch mit einem KGV von 8 gehandelt. 2023 gehen Analysten davon aus, dass es noch einmal einen Gewinnrückgang geben wird, ehe das Ergebnis sich auf niedrigem Niveau einpendeln wird. Kalkuliert man mit rund 2,25 EUR Gewinn je Aktie, entspräche dies einem KGV von 9. Allgemein lautet der Konsens, dass die Immobilienbuchwerte 2022 und 2023 sinken dürften. Was danach passiert, ist unklar. Diese Unsicherheit spiegelt sich im Aktienkurs wider.

Analysten haben ihre Modelle bei Vonovia zuletzt überarbeitet, sehen die Aktie im Schnitt aber deutlich höher. Goldman Sachs hat das Kursziel zuletzt von 38,20 EUR auf 33,30 EUR gesenkt, behält aber die Einschätzung „Conviction Buy List“ bei. RBC sieht 35 EUR als fairen Wert nach zuvor 40 EUR.

Chart: Vonovia

Widerstandsmarken: 23,59 + 26,84 EUR

Unterstützungsmarken: 18,88 + 17,67 EUR

Aus charttechnischer Sicht ist der übergeordnete Abwärtstrend bei dem DAX-Titel freilich noch intakt. Die Aktie ist aber dermaßen überverkauft, dass selbst innerhalb des Abwärtstrends deutliche Gegenbewegungen möglich werden. In der Vorwoche bildete sich eine Reversalkerze aus, heute zählt der Wert zu den Tagesgewinnern. Solange das Tief bei 18,59 EUR bzw. der Support bei 18,88 EUR halten, sind Erholungsziele bei 23,59 und darüber 26,84 EUR erreichbar.

Selbst weitere Tiefs kämen nicht starken Verkaufssignalen gleich, da unterhalb von 18,88 EUR bereits bei 17,67 EUR der nächste Support wartet.

Anleger, die bei der Aktie von Vonovia investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Express Aktienanleihe Protect WKN HVB77D tun. Das Produkt befindet sich aktuell in der Zeichnungsfrist. Trader, die auf eine Erholung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends setzen wollen, können auf WKN HC0VPN oder HC09Q4 zurückgreifen.

Vonovia in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2021 – 17.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Vonovia in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 – 01.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

