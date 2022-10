Warren Buffett: Heute? Gestern? Nur ein Wort ist wichtig!

Warren Buffett hat im Gestern natürlich seine Basis für den Reichtum erstellt. Trotzdem ist er heute reich und muss weiterhin gute, langfristig orientierte Entscheidungen treffen. Das ist es, worum es im Kern der heutigen Fragestellung geht.

Wenn wir Aktien identifizieren, so können wir verschiedene Analyse-Ebenen betreten. Das Gestern, zum Beispiel was vergangenes Wachstum oder Dividendenwachstum angeht. Oder eben das Heute, wo wir eine fundamentale Bewertung, eine Dividendenrendite oder einen Ausblick sehen. All das ist irgendwo wichtig.

Trotzdem sieht Warren Buffett nur eines dieser beiden Wörter, das wirklich wichtig ist. Blicken wir auf ein kurzes, knackiges Zitat, das das Orakel von Omaha in diesem Kontext von sich gegeben hat.

Warren Buffett: Gestern? Heute? Was wirklich zählt

Es ist wohl nicht verkehrt, anzunehmen, dass Warren Buffett gerne zurückblickt. Sein Lebenswerk ist wirklich beeindruckend und in Summe etwas Einzigartiges. Aber wir schauen heute aus der Perspektive des Investoren, der jetzt Entscheidungen treffen muss. Hier gibt es das spannende Zitat:

Der Investor von heute profitiert nicht vom Wachstum von gestern.

Was bedeutet das? Ziemlich simpel, dass es für Warren Buffett lediglich einen entscheidenden Fokus gibt: Das Hier und Jetzt. Er schaut nicht oder zumindest nur begrenzt, was eine Aktie in der Vergangenheit geleistet hat. Von den Erfolgen der Vergangenheit können wir uns schließlich nichts mehr kaufen.

Das Gestern ist für Warren Buffett daher vorbei, er würdigt nicht primär die Qualität, die es bereits gegeben hat. Nein, sondern der Starinvestor schaut sich lieber an, welche Aussichten er zukünftig bewertet. Beziehungsweise welches Wachstumspotenzial er vom jetzigen Standpunkt aus sieht. Mit diesem Blick bleibt er gleichzeitig unternehmensorientiert und schaut auf die Qualität. Nicht auf die Indikation, die womöglich eine vergangene Performance als wahrscheinlich oder möglich macht, sondern auf die relevanten Fundamentaldaten.

Die richtige Perspektive!

Warren Buffetts Zitat über das Gestern und das Heute ist überaus relevant. Und gleichzeitig auch interessant. Wir Fools schauen auch gerne in die Vergangenheit und sagen zum Beispiel, dass ein Dividendenkönig eine starke Historie besitzt. Oder, dass eine Aktie seit Jahrzehnten die Dividende nicht mehr gekürzt hat. Was auch immer: Du kennst bestimmt diese Aussagen.

Stattdessen sollten wir jedoch viel häufiger der Frage auf den Grund gehen, warum eine womöglich interessante Aktie noch Potenzial hat. Warren Buffett schaut jedenfalls, was heute möglich ist. Nicht das, was in der Vergangenheit gewesen ist und welchen Rückschluss wir daraus gegebenenfalls ziehen können.

Der Artikel Warren Buffett: Heute? Gestern? Nur ein Wort ist wichtig! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022