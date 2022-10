WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Oktober 2022

(Der Termin "12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/22" wurde gestrichen. Die Vorlage des Monatsberichts ist am 21. Oktober)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 09/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22 08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2022 + Trendindikator für September 2022 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 08/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 10/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Siemens Healthineers Pressefrühstück, World Health Summit, "Gesundheitspolitik & Digitalisierung", Berlin 10:30 DEU: Taufe der Lufthansa Boeing 787-9 "Berlin" durch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Lufthansa-Chef Carsten Spohr 17:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken (BdB): "Kapitalmarktunion - eine Zwischenbilanz" u.a. mit Jan Kupfer, Mitglied des Vorstands der UniCredit Bank AG 17:00 DEU: "Tagesspiegel" zu "Digitalisierung: Vom Jobkiller zum Retter in der Not?" u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil DEU: Dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden DEU: Piloten starten zweite Streikrunde bei Eurowings - Drei Tage FRA: Pariser Automobil-Salon - Mondial de l'Automobile 2022 (bis 23.10.22), Paris LUX: Auftakt: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister zu Ostseefangquoten LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

