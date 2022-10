Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Experte: Noch keine Trendwende

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Dienstag an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Mit der ebenfalls weiter erholten Wall Street im Rücken legte der EuroStoxx 50 den vierten Handelstag in Folge zu. Zum Börsenschluss behauptete der Leitindex der Eurozone ein Plus von 0,64 Prozent auf 3463,83 Punkte - zuvor hatte er kurzzeitig erstmals seit einem Monat wieder die 3500-Punkte-Marke überschritten. In Paris gewann der Cac 40 am Ende 0,44 Prozent auf 6067,00 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,24 Prozent auf 6936,74 Punkte.

In New York war der Dow Jones Industrial im frühen US-Handel zunächst um mehr als zwei Prozent nach oben geklettert. Der Anstieg reduzierte sich bis zum europäischen Handelsende aber auf gut ein halbes Prozent, während der mit Technologietiteln gespickte Nasdaq 100 0,2 Prozent im Plus blieb.

Ob die aktuelle Aufwärtsbewegung eine stärkere Erholung eingeleitet hat oder lediglich eine Reaktion auf die vorhergegangenen Verluste darstellt, ist für Marktexperte Andreas Lipkow noch unklar. Er will bislang nicht von einer "Trendumkehr" sprechen, sondern sieht in den Gewinnen eine Reaktion auf den zuletzt übertriebenen Pessimismus. "Es gibt noch zu viele potenzielle Belastungsfaktoren und negative Aspekte, die gegen eine nachhaltige Kurserholung bei europäischen Aktien sprechen."/gl/he