Apotheken in vier Bundesländern streiken am Mittwoch

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen Honorarkürzungen streiken an diesem Mittwoch die Apotheken im Saarland, Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg. Ab mittags bleiben sie geschlossen, wie Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, am Dienstag in Berlin erklärte. Sie kritisierte, das Apothekenhonorar sei zuletzt vor zehn Jahren angepasst worden. Und nun solle es ab Januar 2023 sogar um 120 Millionen pro Jahr gekürzt werden - trotz Inflation und steigender Kosten für Personal und Energie. Dies folge aus der von der Bundesregierung geplanten Finanzreform zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Overwiening sagte: "Die Apotheken brauchen Entlastung, keine weitere Belastung."/wsz/DP/men