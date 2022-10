Dax höher erwartet - US-Geldpolitik im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte anhalten.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag hatte er 0,9 Prozent auf 12.765 Punkte gewonnen, nachdem das Einstampfen der umstrittenen Steuerpläne in Großbritannien die Stimmung aufgehellt hatte.

Weitere Hinweise auf die geldpolitische Richtung der US-Notenbank Fed erwarten die Anleger vom Konjunkturbericht Beige Book, der am Abend veröffentlicht wird. Zudem legen etliche Unternehmen Zahlen vor, darunter die Deutsche Börse und Sartorius. Aus dem Ausland stehen Tesla und IBM an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.765,61

Dax-Future

12.889,00

EuroStoxx50

3.463,83

EuroStoxx50-Future

3.492,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.523,80 +1,1 Prozent

Nasdaq

10.772,40 +0,9 Prozent

S&P 500

3.719,98 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.310,75 +0,6 Prozent

Shanghai

3.060,17 -0,7 Prozent

Hang Seng

16.686,47 -1,4 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Hakan Ersen. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)