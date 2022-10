EQS-News: VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner wird Wachstumspartner der Zimmer & Hälbig GmbH

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

PRESSEMITTEILUNG Akquisition VR Equitypartner wird Wachstumspartner der Zimmer & Hälbig GmbH Frankfurt am Main / Bielefeld, 18. Oktober 2022 – VR Equitypartner hat eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Zimmer & Hälbig GmbH erworben. Ziel der neuen Partnerschaft ist die Steigerung des organischen und anorganischen Wachstums durch eine gezielte Buy-&-Build-Strategie. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Die 1974 in Bielefeld gegründete Zimmer & Hälbig GmbH (Z&H) ist ein führender Anbieter im Bereich Planung, Installation und Wartung von Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik in der DACH-Region. Mit seinen rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Bielefeld, Leipzig, Köln und Osnabrück erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt eine Gesamtleistung von über 65 Mio. Euro, wobei Nordrhein-Westfalen derzeit den Kernmarkt des Spezialisten bildet. Der Fokus von Z&H liegt neben öffentlichen Gebäuden, dem Gesundheitssektor, dem Bereich Industrie und dem Bereich Reinraumtechnik auch auf verstärkten Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Energieberatung und energetische Sanierung. Als technisches Gebäudeausrüstungsunternehmen (TGA) für Nichtwohngebäude bietet Z&H seinen Kunden sowohl das technische Know-how für die Projektplanung (Beratung, Technikauswahl, Bauplanung) als auch die Installation von logistisch und technisch anspruchsvollen Kälte-, Klima- und Lüftungssystemen. Die Wertschöpfungstiefe des Unternehmens reicht dabei von kleineren Installationsaufträgen bis hin zu gewerkübergreifenden Großprojekten (inklusive Turn-Key-Projekten). Die Kompetenz in der Projektauswahl und Projektplanung von Z&H wird auch von ihrer hohen Erfolgsquote bei Ausschreibungsteilnahmen bestätigt. Verkäufer der Unternehmensanteile ist der bisherige Alleingesellschafter Herold Albrecht, ein nicht in das operative Geschäft eingebundener Privatinvestor. Albrecht veräußert Z&H aufgrund seiner persönlichen Lebensplanung, bringt sich allerdings nach dem Verkauf über eine Rückbeteiligung weiterhin in das Unternehmen ein. Gemeinsam mit VR Equitypartner will Z&H nun sein insbesondere durch energetische Sanierungen getriebenes organisches Wachstum mithilfe einer gezielten Buy-&-Build-Strategie ausbauen. Die dafür benötigte Expertise hat VR Equitypartner bereits mit ihrer inzwischen veräußerten Beteiligung an der Kälte-Eckert-Gruppe bewiesen. Neben VR Equitypartner beteiligen sich auch die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst sowie der Industrieexperte Dr. Carsten Voigtländer. „Wir haben bewusst nach einem Investor gesucht, der unseren Wachstumskurs vor allem im anorganischen Bereich mit Erfahrung und Know-how unterstützen kann“, sagt Z&H-Geschäftsführer Michael Böhm. „VR Equitypartner verfügt über genau diese Expertise, bringt ein für uns wertvolles Netzwerk mit und kennt sich in der Branche bestens aus. Das waren klare Punkte für VR Equitypartner, und wir freuen uns darauf, Zimmer & Hälbig gemeinsam weiterzuentwickeln“, ergänzen die beiden Mit-Geschäftsführer Heiko Panhorst und Achim Henseler. „Zimmer & Hälbig beindruckt durch hohe Projektentwicklungs- und -leitungskompetenz, gepaart mit herausragender technischer Expertise. Standardisierte Arbeits- und Ausbildungsprozesse stellen eine starke Grundlage für skalierbares organisches und anorganisches Wachstum dar“, meint Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner. „Dass alle drei Geschäftsführer weiter an Bord bleiben und sich ebenfalls beteiligen, unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumspotentiale des Unternehmens. Daher freuen wir uns besonders, unsere Erfahrungen mit der Entwicklung von Plattformstrategien einzubringen und zusammen die nachhaltigen Chancen der energetischen Transformation im Gebäudesektor zu nutzen.“

VR Equitypartner im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de . Das Transaktionsteam von VR Equitypartner: Michael Vogt, Alexander Berninger, Ömer Kaya, Markus Huber, Jens Schöffel, Patrick Heinze, Frank Wildenberg Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: Legal und ESG Due Diligence: Arqis mit Lars Laeger, Thomas Chwalek und Friedrich Gebert Finamercial Due Diligence: Munich Strategy mit Constantin Greiner





Kontakt:VR Equitypartner GmbHKerstin MurmannMarketing/KommuniktionTel. 0049 69 710 476 152kerstin.murmann@vrep.de

