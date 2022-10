EUR/USD: Bundesbank-Präsident und EZB im Fokus – das ist nun wichtig

Aussagen durch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel haben Anleger am Dienstag hellhörig gemacht. Zudem könnte schon bald die in 1,5 Wochen geplante EZB-Notenbanksitzung ihre Schatten vorauswerfen. Am Donnerstag beginnt bereits die selbstauferlegte Schweigeperiode der Europäischen Zentralbank. Das Währungspaar EUR/USD notiert am Dienstagvormittag mit 0,984 Dollar nahezu neutral im Vergleich zum Vortag. Aus charttechnischen Gesichtspunkten bleibt der übergeordnete Abwärtstrend dominierend, auch wenn jederzeit mit Rückeroberungsversuchen gen Paritätsmarke gerechnet werden muss.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel warnt vor zu rascher Beendigung der Zinserhöhungen

„Es besteht in der Tat das Risiko, dass die geldpolitische Straffung zu früh gestoppt wird“, sagte der Bundesbank-Präsident. Laut Nagel könne ein verfrühter Stopp zu einer längeren Phase mit hoher Inflation führen. Diese Konstellation würde später eine noch straffere Geldpolitik notwendig machen, heißt es. Unter dem Strich könne somit eine noch schärfere Rezession die Folge sein